Tunecinos votan en referendo sobre nueva Constitución que da más poderes al presidente

Los tunecinos votaban hoy en un referendo para aprobar o rechazar una nueva Constitución que otorga más poderes al presidente Kais Saied, que hace un año disolvió el Parlamento y se atribuyó plenos poderes, en medio de las denuncias de la oposición sobre la deriva autoritaria del mandatario.

Tras emitir su voto, Saied acusó a "algunos actores" de intentar sabotear el referendo provocando incendios en el país, a pesar de la obligación de no hacer declaraciones durante la jornada de comicios.

"Se ha sembrado la desesperación en el pueblo para que se aleje de los asuntos públicos. Estas conspiraciones tienen lugar desde enero de 2011", expresó el mandatario, en referencia a la ola de manifestaciones que derivó en el derrocamiento de Zine el Abidine ben Alí durante la "Primavera Árabe".

"Estamos ante una elección histórica y el pueblo no debe faltar a esta cita con la historia y ceder ante los que prenden fuego a los bosques y pagan a los ciudadanos para que no vayan a votar. No son de este pueblo, no son de este país, lo han traicionado y vendido a los extranjeros", agregó, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press.

El país, de 12 millones de habitantes, lleva un año en una profunda crisis política, después de que Saied, elegido por amplia mayoría en 2019, se atribuyera plenos poderes el 25 de julio de 2021.

En este referendo, que no requiere un mínimo de votantes, el "sí" a la nueva Constitución es favorito debido a que la mayoría de la oposición llamó a no participar.

El borrador de la Carta Magna aglutina en torno a la Presidencia la mayoría de las competencias y reduce el poder del Parlamento.

Para la oposición, este plebiscito se trata de "un golpe de Estado", mientras que para las organizaciones de defensa de los derechos humanos representa una "concentración excesiva del poder".

Según el politólogo Hamadi Redissi, la última versión del texto, escrita por Saied en persona, se encuentra "a años luz del proyecto laico y democrático" que propuso la comisión encargada de su elaboración.

Sadok Belaid, el jurista al mando de la comisión, tomó distancias con el texto final, ya que es susceptible "de abrir la vía a un régimen dictatorial".

Tras el referéndum, el principal problema del país será la economía en crisis, con una tasa de desempleo desbocada, de 40% entre los jóvenes, la inflación creciendo por la guerra de Ucrania y cuatro millones de pobres.

Los 11.000 colegios electorales abrieron sus puertas a las 6 (2 en Argentina) para que los 9,2 millones de electores empadronados puedan ejercer su voto hasta las 22 y se espera que los resultados se den a conocer entre el 26 y el 27 de julio.

Con información de Télam