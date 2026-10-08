La Justicia de EE.UU. imputó ahora por "torturas" a Nicolás Maduro y su esposa

La Fiscalía de Estados Unidos imputó este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, con nuevos cargos por presuntos delitos de tortura contra personas detenidas, entre los que habría ciudadanos estadounidenses. Las nuevas imputaciones se habrían dado en el marco de un "sistema de represión que recurría a la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de personas detenidas".

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En su escrito, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a Maduro y su esposa al frente de una "estructura de poder violenta" empleada para "afianzarse en el poder" y que recurría a prácticas de tortura. "Esta tortura incluía descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica, como amenazas de hacer daño o matar a los familiares de las víctimas, incluidos sus hijos", se indicó.

Según planteó, Maduro y Flores desarrollaron y facilitaron estos sistemas para acumular ilícitamente "enormes riquezas y poder, recompensando a sus aliados con fondos obtenidos ilegalmente y aterrorizando a sus supuestos opositores mediante persecución y violencia".

Esta estructura se edificaba sobre las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Venezuela, indicó la Fiscalía estadounidense, que señala igualmente a "alianzas con grupos delictivos organizados, incluidas organizaciones terroristas y grupos de bandas patrocinadas por el Estado".

La acusación señala que Maduro desarrolló el sistema junto a varios altos cargos que ordenaban "asesinatos" o sistemas de tortura con el conocimiento del presidente venezolano liderando una "agencia responsable de torturar a decenas de víctimas".

"Este caso es el resultado de una increíble cooperación entre agencias de aplicación de la ley, y demuestra que nosotros y nuestros socios en la aplicación de la ley haremos esfuerzos excepcionales para investigar y procesar abusos a los derechos humanos, narco-terrorismo y tráfico de narcóticos en todo el mundo", dijo el fiscal federal Jamie McDonald, a las afueras del tribunal donde se tramita el caso, en Nueva York.

Las últimas fotos de Maduro

Desde principios de enero, Maduro y su esposa están detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn luego de que sean capturados en su domicilio de Caracas por fuerzas especiales estadounidenses. Hace poco más de un mes, el propio expresidente venezolano publicó en sus redes sociales unas fotos suyas desde prisión.

Con una sonrisa, los dedos en "V" y vistiendo un conjunto deportivo gris, el ex líder del Partido Socialista publicó las imágenes, que fueron acompañadas por un mensaje dirigido especialmente a sus nietos, pero también a los niños y a sus seguidores. "Pequeño regalo de amor y esperanza", escribió el ex mandatario venezolano en una publicación en su cuenta de X.