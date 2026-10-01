La Justicia de EE.UU. autorizó la ejecución de Christa Pike en Tennessee

Tras haberse suspendido primero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos finalmente autorizó este miércoles la ejecución de Christa Pike en Tennessee, la mujer condenada por asesinato en 1996, luego de levantar la suspensión temporal que había dispuesto horas antes un tribunal federal de apelaciones. La mujer, de 50 años, permanece en el corredor de la muerte desde hace más de tres décadas y podría convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

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La decisión del máximo tribunal estadounidense habilita al estado a avanzar con la ejecución mediante inyección letal. Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios de 19 años a quien atacó en 1995, cuando ambas asistían a un centro de formación profesional en Knoxville.

La ejecución estaba prevista para este miércoles y podría concretarse durante la noche, según medios locales. La defensa de Pike había presentado distintos recursos para intentar detener el procedimiento y cuestionó especialmente los antecedentes de abusos que sufrió durante su infancia y los trastornos psicológicos que padece.

La defensa de Christa Pike y el crimen por el que fue condenada

Pike tenía 18 años cuando participó del asesinato de Slemmer junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, y Shadolla Peterson. Según la investigación citada en el caso, los tres atacaron a la joven, la golpearon y la apuñalaron. Durante el ataque también le tallaron un pentagrama en el pecho.

Pike fue declarada culpable en 1996 y recibió la pena de muerte. Shipp, quien también fue condenado por el crimen, recibió una sentencia de cadena perpetua, mientras que Peterson obtuvo una pena menor luego de colaborar con las autoridades.

El caso volvió a quedar en el centro de la atención en las últimas horas por los recursos presentados por la defensa antes de la ejecución. Los abogados de Pike argumentaron que su historia de abusos físicos y sexuales durante la infancia debía ser considerada junto con sus problemas de salud mental, entre ellos un trastorno de estrés postraumático.

El martes, el Tribunal Supremo había rechazado una solicitud de Pike para detener la ejecución. Sin embargo, horas antes del nuevo fallo del máximo tribunal, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había dispuesto una suspensión temporal para analizar los argumentos planteados por la defensa.

Con la resolución del Supremo, esa suspensión quedó sin efecto y Tennessee recuperó la autorización para ejecutar a Pike mediante inyección letal.

Tennessee y su vuelta a la pena capital

La ejecución también tiene una dimensión histórica dentro del estado: Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos y uno de los pocos casos de mujeres que recibieron la pena capital en Estados Unidos.

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, fueron ejecutadas 18 mujeres frente a más de 1.600 hombres, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La diferencia refleja la fuerte disparidad de género dentro de las ejecuciones llevadas adelante por los estados y el gobierno federal durante las últimas cinco décadas.