La Justicia de Brasil multó a Meta por trato desigual a Lula y Flávio Bolsonaro

La Justicia electoral de Brasil condenó a Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, a pagar una multa de 7,5 millones de reales, equivalentes a unos 1,3 millones de dólares, por haber aplicado un trato desigual a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante la campaña presidencial.

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La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que determinó que la empresa incumplió disposiciones judiciales que le exigían garantizar condiciones igualitarias para los dos candidatos durante la campaña que terminó el pasado 25 de octubre.

El tribunal consideró probado que existieron diferencias en el tratamiento que recibieron las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro en las plataformas digitales de Meta. En particular, la Justicia señaló que la compañía no cumplió con las órdenes que establecían que ambos candidatos debían recibir un tratamiento equivalente.

Sin embargo, el fallo no estableció que Meta hubiera actuado con una intención deliberada de beneficiar al candidato de la derecha brasileña. De acuerdo con la resolución, no existen elementos suficientes para determinar que detrás de las diferencias detectadas hubiera una estrategia destinada específicamente a perjudicar a Lula y favorecer a Bolsonaro.

Las críticas de Lula a las redes sociales y la respuesta de Meta

Las diferencias en el alcance de las publicaciones también fueron cuestionadas por Lula después de conocerse el resultado electoral. Durante su discurso de victoria, el mandatario brasileño volvió a apuntar contra las grandes plataformas digitales y sostuvo que habían tenido capacidad para "interferir" en el proceso electoral.

En ese contexto, Lula defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación más estricta de las redes sociales, especialmente frente al impacto que pueden tener sobre las campañas políticas y la circulación de información durante las elecciones.

Meta rechazó que haya intentado intervenir a favor de alguno de los candidatos durante las elecciones brasileñas. La empresa sostuvo que las diferencias en el alcance de las publicaciones no fueron consecuencia de una decisión destinada a beneficiar a Bolsonaro. Según la explicación presentada por la compañía ante el Tribunal Superior Electoral, el rendimiento de las publicaciones depende de diferentes variables vinculadas con la estrategia digital de cada campaña.

Entre los factores mencionados por Meta estuvieron la frecuencia con la que se publicaban contenidos y las características de la estrategia utilizada por cada candidatura. Además, de acuerdo con el análisis de Meta, las publicaciones de la campaña del actual presidente brasileño en Instagram habían conseguido un número de visualizaciones 1,5 veces superior al registrado por los contenidos de su rival.