Cancilleres del G7 se reúnen en Alemania con la guerra en Ucrania y la crisis energética como ejes

(Agrega declaración de Borrell)

Los cancilleres de los países del G7, que agrupa a las principales potencias mundiales, iniciaron hoy en Alemania una reunión, que terminará mañana, para examinar "los medios de seguir apoyando a Ucrania" ante la invasión de Rusia y evaluar cómo afrontar la crisis energética que causó esa guerra.

"No permitiremos que la brutalidad de esta guerra conduzca a la muerte en masa de ancianos y niños, jóvenes o familias en los próximos meses de invierno", declaró la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, durante la apertura del encuentro que se desarrolla en Munster, en el oeste del país, informó la agencia de noticias AFP.

La guerra centra la agenda de la reunión con la idea de lanzar un nuevo mensaje de firmeza a Rusia, que lleva a cabo una ofensiva contra Kiev desde el 24 de febrero.

Baerbock, cuyo país asume la presidencia pro témpore del G7 hasta fin de año, denunció los "métodos pérfidos" de Rusia en su manera de llevar a cabo la guerra, intentando "matar de hambre, sed o de frío a la gente atacando infraestructuras civiles".

Los ministros examinarán "los medios de seguir apoyando a Ucrania" en todos los ámbitos, subrayaron fuentes diplomáticas, mientras europeos y estadounidenses proporcionan una ayuda económica y militar masiva a ese país para su defensa frente a Rusia.

En su condición de anfitriona de sus homólogos de Estados Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido, Francia e Italia, Baerbock invitó a la reunión a varios representantes de Estados de África, un continente que puede contribuir a la diversificación del suministro energético y que necesita a su vez apoyo para desarrollar sus fuentes renovables, según explicó.

La semana pasada, fuentes diplomáticas francesas indicaron que otro tema que estará sobre la mesa serán los desacuerdos a la hora de bajar el precio de la energía, en vista de que la situación actual beneficia a los países exportadores, como Estados Unidos y Canadá.

Hay que "hablar" con Estados Unidos para "atenuar" unas circunstancias que están perjudicando seriamente a los importadores, en particular a los países europeos, señaló la fuente citada por el portal alemán de noticias Deutsche Welle.

Los siete ministros de Asuntos Exteriores tratarán además la efectividad de las sanciones contra Rusia y se prevé que aborden también futuras medidas en este ámbito.

Paralelamente, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sostuvo que Putin "está destruyendo Ucrania: no pueden ocuparla, no pueden ganar militarmente en el campo de batalla, no pueden ganar la guerra".

"Están destruyendo el país sistemáticamente, bombardeando, destruyendo infraestructura civil", condenó, y acusó a Putin de dejar a millones de ucranianos sin luz y de buscar que el país pase el invierno "a oscuras".

"Esto es un crimen de guerra, no tenemos que hablar de amenazas nucleares, usando armas convencionales están destruyendo el país, matando a civiles e intentando quebrar la moral de los ucranianos", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.

Por todo ello, el Alto Representante insistió en "más que nunca" ayudar a Kiev, asegurando que la comunidad internacional tiene un "deber moral" para apoyar a Ucrania contra la agresión ordenada por Moscú.

Con información de Télam