El J.P. Morgan informó que una empresa que proporciona servicios para el banco fue víctima de un ciberataque este jueves, aunque las operaciones no fueron interrumpidas. Si bien la firma aseguró que el nuevo ataque no tiene nada que ver con la interrupción del servicio que hubo días atrás, sí se suma a la serie de hackeos que hubo en Estados Unidos en los últimos días.

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"Nos enteramos de que terceros que prestan servicios a la empresa fueron blanco de un ataque cibernético", indicó el banco en el comienzo del comunicado. "Según nuestra investigación hasta el momento, creemos que los atacantes accedieron a ciertos datos de mercadotecnia en poder de esos proveedores, los cuales podrían incluir algunos nombres y direcciones de correo electrónico de clientes", continuó y agregó: "No hay ninguna interrupción en nuestros servicios".

Luego, el banco indicó que se pondrá "en contacto directamente con los clientes afectados" y les ofrecerá "apoyo, incluyendo un servicio gratuito de monitoreo de crédito". "No existe ninguna relación con la interrupción del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana", concluyó.

Fallas de los bancos estadounidenses

Más temprano esta semana, usuarios de los principales bancos reportaron fallas para ingresar a sus cuentas online y realizar operaciones. Entre las plataformas señaladas figuraron el Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle. Los reportes dieron cuenta de dificultades para acceder a las cuentas bancarias y utilizar algunos de los servicios disponibles a través de internet.

Ante los inconvenientes, un portavoz de Chase confirmó que la entidad atravesaba problemas técnicos, aunque descartó que estuvieran relacionados con un incidente de ciberseguridad. "Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", señaló el representante del banco en un comunicado, en el que añadió: "Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible".

U.S. Bank sostuvo que sus "sistemas no se han visto afectados directamente", aunque agregó en la comunicación oficial: "Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle a través de otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones". Zelle, por su parte, aseguró que no estuvo "fuera de servicio", pero agregó: "Es posible que un problema en las instituciones financieras esté afectando servicios más amplios, incluidos los pagos de Zelle, para algunos de sus clientes".