Israel mató a un jefe de Hamás en Cisjordania mediante un inusual ataque aéreo

Un ataque aéreo del ejército israelí provocó este viernes la muerte de un integrante de Hamás y dos acompañantes en el norte de Cisjordania. El despliegue representó un uso poco habitual de poder aéreo letal en el territorio ocupado, donde la violencia se ha recrudecido de manera sostenida en los últimos meses.

El ataque con un dron tuvo como objetivo un vehículo que circulaba por las inmediaciones de la ciudad de Jenin. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al blanco principal como Qais Bitawi, a quien acusaron de dirigir, financiar y ejecutar atentados contra civiles y tropas israelíes, además de mantener nexos con la cúpula de Hamás en la Franja de Gaza y el extranjero. La organización islamista Hamás confirmó la muerte de Bitawi y condenó el operativo, mientras que la Yihad Islámica también lo reivindicó como uno de sus cuadros operativamente vinculados.

El servicio de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina denunció que tropas terrestres israelíes irrumpieron de inmediato en la zona del ataque, retuvieron brevemente al personal médico y les impidieron el paso para trasladar a los heridos y a los fallecidos hacia los centros hospitalarios. El mando militar israelí no emitió comentarios inmediatos sobre los señalamientos de los rescatistas.

La región de Jenin y el norte de Cisjordania se mantienen como focos de alta tensión militar desde las incursiones a gran escala lanzadas por Israel el año pasado contra los bastiones de las milicias palestinas, escenario que coincide con un incremento constante en los choques entre colonos israelíes y la población local.

Con información de Reuters