Protestas en Irán: se multiplican las denuncias de muertos, mientras el país sigue sin internet

Irán permanece prácticamente incomunicado del resto del mundo desde hace varios días, mientras se multiplican las denuncias por represión, muertos y detenciones en el marco de masivas protestas. El apagón de internet impide verificar de manera independiente las cifras que difunden organizaciones de derechos humanos y medios internacionales, en un contexto marcado por la censura estatal y el cruce de acusaciones entre el gobierno iraní y potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos.

El apagón de internet comenzó a profundizarse a fines de la semana pasada, cuando las protestas se volvieron multitudinarias y se expandieron por el país persa. Según el monitoreo de organizaciones especializadas en conectividad, el tráfico de datos cayó a mínimos históricos, lo que limita la circulación de información desde dentro del país.

Medios internacionales como la BBC señalaron que el bloqueo no solo alcanza a redes sociales y plataformas de mensajería, sino también a servicios básicos de navegación, lo que dificulta el trabajo periodístico y la comunicación entre ciudadanos iraníes y el exterior. El corte de internet no es un hecho aislado: las autoridades iraníes ya recurrieron a esta medida durante protestas masivas en años anteriores, especialmente en momentos de fuerte tensión política y social.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos comenzaron a difundir cifras sobre víctimas fatales y arrestos, aunque todas aclaran que los números no pueden ser confirmados de forma independiente debido al apagón. La organización Iran Human Rights (IHR), una ONG con sede fuera de Irán que documenta violaciones a los derechos humanos en el país, informó que al menos 734 manifestantes fueron asesinados durante la represión de las protestas recientes. Desde IHR advirtieron que el número real podría ser mayor, pero subrayaron que la falta de acceso a internet y la censura estatal impiden confirmar o descartar nuevos casos.

Por su parte, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, habló de 1.850 manifestantes asesinados. Otros reportes mencionan cientos de detenciones, aunque tampoco existe un conteo unificado. Las autoridades iraníes, por su parte, no publicaron cifras oficiales detalladas sobre muertos o arrestados.

El apagón de internet no solo dificulta la verificación de datos, sino que también refuerza el control del relato oficial. Analistas y organizaciones internacionales advierten que, sin acceso a fuentes directas, proliferan versiones contradictorias, rumores y material no chequeado. Desde el gobierno iraní, el discurso apunta a responsabilizar a actores externos. El presidente iraní acusó a Estados Unidos e Israel de aprovechar la crisis económica para “incitar el desorden interno”. En la misma línea, el líder supremo Ali Khamenei sostuvo en un mensaje difundido en redes sociales que las protestas forman parte de una estrategia extranjera para desestabilizar al país.

La reacción de Trump

La situación en Irán también generó reacciones fuera de sus fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó mensajes dirigidos a los manifestantes iraníes en los que afirmó que “la ayuda está en camino”. En su mensaje en redes sociales, Trump alentó a los iraníes a "seguir protestando".

Esta última declaración encendió las alarmas después de que amenazara con una intervención militar en Teherán, al estilo de lo que hizo en Venezuela al secuestrar a Nicolás Maduro. No están claros cuáles serán los pasos a seguir por Trump, quien también insisitó que tiene todas las opciones sobre la mesa, pero con esta declaración si afirmó que el diálogo que mantenía con autoridades iraníes hasta el lunes quedó interrumpido.