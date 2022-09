Las protestas contra el velo se multiplican en Irán y ya suman tres muertos

La máxima funcionaria de la ONU para los derechos humanos pidió este martes una investigación independiente sobre la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, la mujer iraní detenida por la policía moral que falleció, presuntamente, por una afección cardíaca mientras estaba en la cárcel. Las autoridades, en tanto, informaron el fallecimiento de tres personas y arrestos durante fuertes protestas desatadas. Desde que se viralizaron los videos en los que mostraban a la joven detenida, miles de mujeres de todo el país salieron a las calles o se filmaron en videos quemando el hiyab obligatorio o cortándose el pelo contra las restrictivas normas morales impuestas en el país.

Mientras que el grupo kurdo de derechos humanos Hengaw dijo que tres personas murieron el lunes en el estado de Kurdistán cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego, el gobernador, Ismail Zarei Koosha, habló también de tres muertes a las que calificó de "sospechosas" durante las manifestaciones. Además, señaló que para él se trató de un "complot fomentado por el enemigo", al asegurar que una de las víctimas falleció por un tipo de arma distinto al usado por las fuerzas de seguridad iraníes, informaron la agencia de noticias iraní Fars y AFP.

Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU dijo que la rama de la policía iraní encargada de hacer cumplir las normas morales del régimen religioso por el que se gobierna Irán ha expandido sus patrullas por todo el país y el acoso de las mujeres que no usan en público la vestimenta musulmana. Agregó que eso se puede ver en videos subidos a Internet que muestran a mujeres siendo abofeteadas, golpeadas con bastones y arrojadas dentro de vehículos policiales por llevar mal puesto un velo que cubre la cabeza y el pecho, llamado hiyab, y que es obligatorio desde la revolución islámica de 1979, que puso fin al régimen del Sah.

Una de esas patrullas fue la que detuvo hace una semana a Amini y la llevó a una comisaría donde perdió la consciencia. La chica murió tres días después en un hospital al que llegó en coma.

La policía negó haberla maltratado y dijo que murió de un ataque cardíaco. Las autoridades, en tanto, dijeron que se abrió una investigación.

"La trágica muerte de Mahsa Amini y las denuncias de tortura y malos tratos deben ser investigadas de manera rápida, imparcial y eficaz por una autoridad competente independiente que vele por que su familia tenga acceso a la justicia y a la verdad", dijo la Alta Comisionada interina para los Derechos Humanos de la ONU, Nada Al-Nashif. El Gobierno iraní no hizo comentarios inmediatos sobre las declaraciones de la ONU, pero previamente había criticado la tarea de investigadores que evaluaron las cuestiones relativas a los derechos humanos en Irán.

Ante la cólera provocada por la muerte de la joven, el representante del ayatollah Ali Jamenei en el Kurdistán aseguró a la familia de Amini que "se tomarán medidas", según la agencia local Tasnim, mientras que el diputado Jalal Rashidi Koochi criticó a la policía moral que "no obtiene ningún resultado, excepto causar daños al país".

Por su parte, el propio presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que "para evitar la repetición de tales casos", como el de la joven fallecida, "los métodos utilizados por estas patrullas deberían ser revisados".

La semana pasada, la policía iraní hizo públicos videos tomados por el circuito cerrado de cámaras de la comisaría que, según dice, muestran el momento en que Amini pierde la consciencia. En respuesta, su familia dijo que la joven no tenía antecedentes de problemas del corazón. Amjad Amini, su padre, dijo a un portal de noticias iraní que testigos dicen haber visto que la policía la arrojó dentro de un patrullero: "Pedí tener acceso a los videos tomados por las cámaras que hay adentro del auto y en la comisaría, pero no tuve respuesta", dijo.

El hombre acusó a la policía de no haber llevado a un hospital lo suficientemente rápido, y dijo que podría haber sido reavivada. También denunció que cuando llegó al hospital se le impidió acercarse a ella, pero que pudo ver moretones en uno de sus pies.

Newspapers with Amini, a victim of country's "morality police", are seen in Tehran