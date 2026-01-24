Dura advertencia de un comandante iraní a Estados Unidos: "Estamos listos"

Mohammad Pakpour, uno de los principales jefes de la Guardia Revolucionaria iraní.

Tras el anuncio del presidente Donald Trump de que envió una "armada estadounidense" hacia el territorio de Irán, en medio de sus tensiones diplomáticas con ese país, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní Mohammad Pakpour aseguró que la fuerza está "más preparada que nunca, con el dedo en el gatillo" en caso de que la Casa Blanca ordene un ataque contra el país islámico. También apuntó a Israel, pidiéndoles a Washington y a Tel Aviv que eviten "cualquier error de cálculo" en sus amenazas bélicas contra el país.

Tras el comienzo de las protestas masivas en Irán desde finales de diciembre pasado, el presidente Donald Trump respaldó a los manifestantes al prometer intervenir si el gobierno reprimía "violentamente" las protestas, a la par que desde Teherán aseguraron que habría "mano dura" si se llegase a confirmar influencia extranjera en las movilizaciones. También sumó su acompañamiento a las protestas el premier israelí Benjamin Netanyahu. Esto llevó a una reacción de parte del ayatolá y líder supremo del país islámico, Alí Jamenei, quien exigió a Trump "no involucrarse en sus asuntos internos" y meterse en sus asuntos "fronteras adentro" de Estados Unidos. Finalmente el mandatario estadounidense anunció la movilización de la armada estadounidense hacia el mar persa, aunque dijo esperar "no tener que usarla".

Las declaraciones de Pakpour fueron difundidas por Nournews, un medio cercano al Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, que citó al jefe militar en una reunión del grupo. Además, Pakpour advirtió a Washington y Tel Aviv que eviten "cualquier error de cálculo". Según el comandante iraní, la Guardia Revolucionaria se encuentra lista para ejecutar "las órdenes y directrices del comandante en jefe", en alusión a Jamenei.

Radiografía de la situación de las protestas en Irán: cómo sigue la situación

Las protestas estallaron el 28 de diciembre, tras el la devaluación del 52% del rial, la moneda local, y se extendieron durante unas dos semanas por casi todo el país. La respuesta del Estado fue una represión sangrienta que incluyó detenciones masivas, apagones casi totales de internet y un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad, con la Guardia Revolucionaria a la cabeza.

En paralelo Trump fijó como líneas rojas el asesinato de manifestantes pacíficos y la eventual ejecución masiva de personas arrestadas durante las movilizaciones. Trump sostuvo en reiteradas ocasiones que Irán habría frenado la ejecución de unas 800 personas detenidas, aunque no confirmó de forma oficial esa información. El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó de forma categórica esa versión en declaraciones difundidas por la agencia Mizan, cercana al poder judicial.

Desde Washington, el mensaje fue acompañado por movimientos militares concretos. Trump confirmó que Estados Unidos acercaría buques de guerra a la zona "por si acaso" Irán decidiera avanzar con alguna acción. Un funcionario de la Marina estadounidense, bajo condición de anonimato, precisó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros navíos ya estaban en el océano Índico. El presidente también recordó las negociaciones previas sobre el programa nuclear iraní y lanzó una amenaza directa: una eventual ofensiva sería de una magnitud tal que haría que ataques anteriores "parezcan insignificantes".

Mientras tanto, el saldo humano de la represión sigue creciendo. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que el número de muertos asciende a 5.137, con más de 27.700 arrestados, cifras que seguirían en aumento pese al bloqueo informativo. De momento, el gobierno iraní reconoció oficialmente 3.117 fallecidos. El nivel de violencia registrado no tiene precedentes en décadas y remite al clima de caos de la propia Revolución Islámica de 1979.