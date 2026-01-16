Irán llama al diálogo con EE.UU. y Trump responde: "Sus acciones demuestran lo contrario"

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en Irán por las protestas masivas en el país, el canciller iraní Abbas Araghchi le pidió al mandatario estadounidense buscar salidas diplomáticas y que aproveche que Irán "demostró estar dispuesto a negociar, pese a que Estados Unidos fue quien abandonó la diplomacia y eligió la guerra". Por su parte el embajador estadounidense en Naciones Unidas, Mike Waltz, en el contexto de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, desestimó el mensaje del ministro de Exteriores iraní de forma contundente: "Sus acciones y las de su gobierno demuestran otra cosa".

El conflicto social en Irán está próximo a cumplir tres semanas después de la devaluación del rial iraní que confirmó el gobierno. Trump se metió en la discusión cuando, después de invadir Venezuela, respaldó a los manifestantes de Teherán y les prometió estar "dispuesto a intervenir en el conflicto". Tras esto, el ayatolá y líder supremo iraní, Alí Jamenei, y parte de su gobierno aseguraron "reprimir con fuerza" si llegasen a descubrir apoyo internacional para desestabilizar al régimen. Eso despertó un ida y vuelta entre el gobierno de la República islámica y las autoridades de Washington, que quedaron al borde de una declaración de guerra formal entre ambos países.

El miércoles Trump afirmó tener todo listo para un ataque militar a varias ciudades del país, hasta que finalmente sostuvo que recibió información "de la otra parte" -refiriéndose al gobierno iraní- y canceló la operación, al considerarla "innecesaria". Ante las declaraciones que hizo este jueves el canciller Araghchi, el embajador estadounidense en la ONU habló hoy en nombre de Trump, y sostuvo que "todas las opciones están sobre la mesa" para lograr "detener la masacre".

"Donald Trump es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas. Y él ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería entenderlo mejor que los líderes del régimen iraní", indicó Waltz en la reunión de esta tarde. A lo que agregó: "Y pese a que el gobierno iraní afirma estar dispuesto a dialogar, sus acciones demuestran lo contrario". También acusó al régimen de Teherán de gobernar "mediante la represión, la violencia y la intimidación".

El canciller Araghchi afirmó hoy que Irán mantiene su compromiso de no desarrollar armas nucleares, aunque dejó claro que "no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos", al que calificó como un "derecho legítimo" en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) del que el país participa.

El canciller de Irán, Abbas Araghchi.

Araghchi negó que haya condenas de muerte para los manifestantes

El canciller iraní explicó que "no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país", a la par que rechazó las versiones que sobre potenciales ejecuciones por ese motivo y las catalogó como "parte de una campaña de desinformación contra la República".

"Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento", aseguró Araghchi durante la charla.

También subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según el Gobierno y que las últimas muertes "no son responsabilidad directa" de las autoridades iraníes.

Las protestas en el país: cómo sigue el panorama

La tensión en Irán se mantiene desde hace 18 jornadas que incluyeron enormes protestas antigubernamentales, las cuales dejaron "miles de muertos" a raíz de la represión de las fuerzas estatales, según informó la fundación Iran Human Rights, que enumeró al menos 3.428 muertos hasta ahora. Las autoridades iraníes por su parte, si bien no dieron un número oficial, sí confirmaron el miércoles que hubo "muchos muertos".