FOTO ARCHIVO-Pancartas en apoyo al derecho al aborto yacen en el suelo fuera de la Corte Suprema de EEUU

​Una jueza estadounidense dictaminó que la prohibición casi total del aborto en Idaho es inconstitucional, ya que ‌prevé excepciones cuando es ‌necesario para salvar la vida y no en casos de riesgos más generales para la salud de las mujeres embarazadas.

La jueza federal de distrito Lynn Winmill, de Boise, afirmó que el derecho a un aborto para preservar la salud está protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución de ​Estados Unidos, que ⁠garantiza el debido proceso y la igualdad de protección ‌ante la ley.

Esta sentencia es la primera dictada ⁠por un juez federal que reconoce ⁠el derecho constitucional al aborto en determinadas circunstancias desde que la Corte Suprema anuló en 2022 la sentencia Roe contra ⁠Wade, de 1973, que había legalizado el aborto en ​todo el país, según los abogados del ‌médico de Idaho que presentó ‌una demanda contra las leyes estatales.

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Idaho y otra docena ⁠de estados han prohibido prácticamente todos los abortos desde la sentencia de la Corte Suprema, y varios otros estados los restringen severamente, lo que ha dado lugar a una ​serie de ‌recursos judiciales pendientes.

En 2024, la Corte Suprema restableció una decisión que obligaba a Idaho a permitir los abortos cuando las mujeres se enfrentaran a emergencias médicas, pero no se pronunció sobre el fondo del ⁠asunto.

Winmill bloqueó la aplicación de dos leyes de Idaho en la medida en que prohíben a los médicos prestar asistencia en materia de aborto a pacientes con afecciones médicas graves, incluidas las afecciones de salud mental que pueden aumentar el riesgo de autolesión y suicidio.

"La salud de una mujer embarazada no es ‌un recurso estatal que pueda asignarse a antojo de la legislatura", escribió Winmill.

El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, del Partido Republicano, afirmó que su oficina recurriría la sentencia y se mostró convencido de que la decisión sería revocada.

La demandante, Stacy ‌Seyb, especialista en medicina materno-fetal, está representada por los grupos defensores del derecho al aborto Legal Voice y The Lawyering Project, que ‌acogieron con satisfacción ⁠la decisión en un comunicado.

"Esta sentencia reduce el riesgo de que las personas embarazadas de ​Idaho mueran o sufran lesiones graves por causas evitables", afirmó Stephanie Toti, directora ejecutiva de The Lawyering Project.

(Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Juana Casas )