Idaho debe permitir abortos para proteger la salud de las mujeres, dictamina jueza EEUU

Una jueza estadounidense dictaminó que la prohibición casi total del aborto en Idaho es inconstitucional, ya que prevé excepciones cuando es necesario para salvar la vida y no en casos de riesgos más generales para la salud de las mujeres embarazadas.
La jueza federal de distrito Lynn Winmill, de Boise, afirmó que el derecho a un aborto para preservar la salud está protegido por la 14.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley.
Esta sentencia es la primera dictada por un juez federal que reconoce el derecho constitucional al aborto en determinadas circunstancias desde que la Corte Suprema anuló en 2022 la sentencia Roe contra Wade, de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país, según los abogados del médico de Idaho que presentó una demanda contra las leyes estatales.
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Idaho y otra docena de estados han prohibido prácticamente todos los abortos desde la sentencia de la Corte Suprema, y varios otros estados los restringen severamente, lo que ha dado lugar a una serie de recursos judiciales pendientes.
En 2024, la Corte Suprema restableció una decisión que obligaba a Idaho a permitir los abortos cuando las mujeres se enfrentaran a emergencias médicas, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto.
Winmill bloqueó la aplicación de dos leyes de Idaho en la medida en que prohíben a los médicos prestar asistencia en materia de aborto a pacientes con afecciones médicas graves, incluidas las afecciones de salud mental que pueden aumentar el riesgo de autolesión y suicidio.
"La salud de una mujer embarazada no es un recurso estatal que pueda asignarse a antojo de la legislatura", escribió Winmill.
El fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, del Partido Republicano, afirmó que su oficina recurriría la sentencia y se mostró convencido de que la decisión sería revocada.
La demandante, Stacy Seyb, especialista en medicina materno-fetal, está representada por los grupos defensores del derecho al aborto Legal Voice y The Lawyering Project, que acogieron con satisfacción la decisión en un comunicado.
"Esta sentencia reduce el riesgo de que las personas embarazadas de Idaho mueran o sufran lesiones graves por causas evitables", afirmó Stephanie Toti, directora ejecutiva de The Lawyering Project.
(Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Juana Casas )