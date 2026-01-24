El video del asesinato de ICE a un hombre en Minneapolis

Un nuevo video fue viralizado con las imagenes que muestran el asesinato de un hombre a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, estado de Minessota. La ciudad se encuentra sitiada por protestas en repudio a la presencia de la fuerza que fue empoderada durante el gobierno de Donald Trump.

El video filmado por una mujer muestra la detención del hombre de 37 años que, tras ser reducido por los agentes de la ICE recibe una serie de disparos en el forcejeo.

"¡Qué carajo acaban de hacer!", gritó en shock la mujer, mientras "¡Oh dios mío!", continuó sollozando y pidiendo que "¡álguien llame a la ambulancia!"

Agentes federales del ICE asesinaron a quemarropa a otro hombre en Minneapolis

En el marco de las protestas que tienen lugar desde hace más de dos semanas en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, un hombre murió este sábado tras ser baleado por agentes federales del ICE durante un operativo de seguridad en el centro de la ciudad. El caso volvió a encender la polémica respecto al trabajo de la policía migratoria, dado que es la segunda muerte en tres semanas de protestas en esa misma localidad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la acción al asegurar que la persona fallecida "iba armada" y que "se resistió de manera violenta al intento de detención". Minutos después del asesinato, cientos de personas se movilizaron en el centro de Minneapolis para exigir justicia y repudiar el accionar policial.

Con la intervención militar en Venezuela, Trump reforzó su política y retórica anti inmigratoria en territorio estadounidense y desplegó efectivos federales en distintos estados norteamericanos que tuvieran protestas de colectivos pro migrantes. Minnesota fue uno de los principales objetivos y desde hace casi un mes la ciudad está inundada de uniformados del ICE que, sin preguntar mucho, atacan a quienes identifiquen como inmigrantes "peligrosos". En ese contexto, un agente asesinó a punta de pistola a Renee Good, una mujer estadounidense que volvía junto a su pareja e hijos de ver un partido de básquetbol, a la par que hirieron y dejaron ciego a un joven que participaba pacíficamente en otra de las protestas en esa ciudad.

De acuerdo a la versión oficial, el episodio ocurrió mientras los policías buscaban un inmigrante acusado de asalto. Desde el DHS aseguraron que un hombre "se aproximó a agentes de la Patrulla Fronteriza portando un arma semiautomática calibre 9 milímetros y varios cargadores, lo que derivó en un forcejeo que terminó con disparos letales". El momento de la agresión, que difiere de la versión oficial, quedó grabado y fue difundido en redes sociales, en un vídeo de poco más de un minuto. El hecho generó disturbios posteriores y una fuerte reacción política en el estado.

Según el comunicado del DHS, el hombre asesinado durante el operativo se acercó armado a los agentes federales, quienes intentaron desarmarlo. "El sospechoso armado se resistió violentamente", sostuvieron desde el organismo, que justificó el accionar al señalar que uno de los efectivos abrió fuego al "temer por su vida y la de sus compañeros". El DHS indicó además que el fallecido llevaba dos cargadores y no tenía documentación.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó que se hicieron con el control del cuerpo e informó que se trataba de "un hombre blanco, de 37 años, vecino de Minneapolis" y al parecer también "era ciudadano estadounidense". Tras el tiroteo, alrededor de 200 personas se concentraron en el lugar y comenzaron a obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad, lo que llevó al uso de tácticas antidisturbios.

Horas después del asesinato, se viralizó una imagen en X que muestra al hombre asesinado con un teléfono celular en la mano, mientras increpado por un agente federal. Se desconoce todavía el paradero del teléfono y si existe alguna grabación del momento exacto en el que fue agredido.