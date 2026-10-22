Los jefes de Saudi Aramco, la empresa petrolera más importante de Arabia Saudí, ordenaron evacuar la sede central de la compañía tras una seguidilla de ataques hutíes en las últimas horas. Según advirtieron, mandaron a trabajar a sus casas a los empleados de toda la planta después del ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, que dejó ocho heridos y dos muertos. Tras esto, el precio del brent se disparó y dejó en alerta a los mercados internacionales: superó los 112 dòlares el barril.

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La guerra en Medio Oriente creció rápidamente en los últimos meses y escaló a distintos puntos de la región. Los hutíes, aliados estratégicos de Irán en Yemen y rivales del gobierno yemení, anunciaron en los últimos días haber efectuado cuatro ataques durante los últimos dos días a distintos lugares, entre ellos la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad; los aeropuertos saudíes de Dammam y Abha; y las instalaciones de Aramco en Dhahran, en el este del país y sobre la costa del golfo pérsico. El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, sostuvo que las operaciones respondieron "a más de 2.900 bombardeos de la coalición" liderada por Riad en Yemen, en el transcurso de los últimos cien días.

Desde la jefatura de Aramco no advirtieron si hubo trabajadores heridos durante los ataques, a la vez que tampoco respondieron preguntas a la prensa sobre el tema. Tres fuentes con conocimiento de lo que pasó en la planta habrían confesado a Reuters que un ataque hutí a principios de mes "provocó graves daños" en la sede de Aramco, con un incendio que "se extendió por varias plantas del edificio", según explicaron.

Sin embargo esta es la primera vez que ordenan una evacuación de la planta desde el comienzo de la guerra en Irán. Las instalaciones de Dhahran cuentan con un centro de operaciones desde el que se supervisan plataformas petroleras terrestres y marítimas, además de refinerías, terminales de exportación y miles de kilómetros de oleoductos.

Las aclaraciones del gobierno saudí tras los ataques hutíesa

La Autoridad General de Aviación Civil saudí indicó que el ataque del miércoles contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd causó dos muertes y ocho heridos. La región de Dammam, uno de los centros petroleros del este de Arabia Saudita, se encuentra a unos 15 kilómetros de Dhahran.

La autoridad añadió que la actividad normal en el aeropuerto ya se reanudó, mientras que todavía siguen las evaluaciones de daños y la adopción de medidas de seguridad para los viajeros.

El aumentazo del crudo tras el ataque hutí y las sensaciones en el mercado

Según explicaron fuentes en tema, apenas se supo la medida de Aramco los futuros del crudo Brent alcanzaron su nivel más alto desde el 18 de mayo. El temor creció principalmente impulsado por los temores a una escalada del conflicto en Medio Oriente y a nuevas interrupciones del suministro desde la principal región exportadora del mundo.

Para esta mañana poco antes del mediodía, el brent ganaba estaba apenas a 3,06 dólares por barril y cotizaba a USD 111,88. Durante la jornada llegó a USD 112,55. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaba USD 2,04, o 2,1%, hasta USD 99,19 por barril, después de tocar los USD 100,07.

El presidente ejecutivo de Aramco, Amin al Naser, calculó que la demanda mundial de petróleo "podría aumentar en tres millones de barriles diarios", si se llegase a terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán y se normaliza la situación en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.