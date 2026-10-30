Un Halloween peligroso para Macron

El sábado, mientras miles de chicos recorran las calles disfrazados de brujas, zombis y calaveras, el gobierno francés enfrentará otra clase de fantasmas. Los sindicatos estudiantiles y secundarios, junto con los chalecos amarillos, convocaron a un tercer acto de la movilización social para este sábado 31 de octubre, después de las jornadas del 17 y el 24 de octubre. Esta vez la consigna cambió. Los chalecos amarillos llaman a movilizarse "por la defensa de las libertades públicas" y advierten que hay en el país una bronca que nadie escucha. El llamado incluye sentadas desde las 14 horas frente a la Asamblea Nacional y a todas las alcaldías de Francia, y una marcha nacional de secundarios y universitarios.

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Respuestas que no alcanzan

El movimiento que nació en las aulas bloqueando liceos - que comenzó a mediados de septiembre -, y, tras más de cinco semanas, amplio los reclamos a la defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos. En paralelo, un llamado lanzado en TikTok contra la suba de los combustibles y el costo de vida fue retomado por cuentas cercanas a los chalecos amarillos. Así se produjo la convergencia que el Elíseo más temía: la juventud y la Francia periférica que depende del auto.

El primer ministro Sébastien Lecornu intentó apagar el fuego. El 7 de octubre anunció que pondría 10 millones de barriles de gasoil a disposición de los distribuidores y prometió una baja de 12 a 18 centavos por litro en el surtidor. El lunes 26 presentó un plan de medidas elaborado a partir de más de 100.000 reclamos de los secundarios recogidos en una plataforma oficial. Pero la respuesta quedó corta. Las organizaciones secundarias admitieron que el gobierno atendió solo "una parte" de sus reivindicaciones y convocaron a seguir movilizados el 31 de octubre y el 5 de noviembre, fecha en que todos los sindicatos - de trabajadores y estudiantiles -, llaman a una huelga general y a marchar en toda Francia.

Detenidos, heridos y milicias a la sombra de la policía

Desde mediados de septiembre, 12 000 personas han sido detenidas, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Justicia. Desde los saqueos de tiendas y los actos de vandalismo contra edificios públicos del 17 de octubre, el Gobierno exige la máxima firmeza, lo que a veces se traduce en penas severas, dictadas con carácter de urgencia en juicios inmediatos: penas de prisión efectiva, prohibiciones de manifestarse y, en ocasiones, incluso de votar. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha abierto más de 80 investigaciones, de las cuales al menos 20 se refieren a lesiones mutilantes (pérdida de la visión de un ojo, de una mano o fracturas graves de la mandíbula) provocadas por armas “intermedias” (LBD, granadas). En total, se estima que entre 215 y 248 alumnos y manifestantes han resultado heridos desde el inicio de la movilización.

Pero el dato más inquietante del 24 de octubre casi no figura en los partes oficiales. En una quincena de ciudades - Niza, Montpellier, Burdeos, Toulouse, Lyon, Brest, Rouen, Dijon, Nancy, Aviñón -, grupos encapuchados de ultraderecha, atacaron a los manifestantes con la complicidad de la policía. La Francia Insumisa contabilizó al menos catorce ciudades. Los videos difundidos por Libération, Mediapart y Blast muestran a los agresores replegarse detrás de los cordones policiales, mientras las fuerzas del orden cargaban luego contra las víctimas. En Rouen, militantes ultras golpearon a manifestantes caídos en el suelo. Un testigo contó al diario Libération que el grupo aprovechó una carga de gendarmes móviles para sumarse y atacar la marcha.

Los agresores decían haberse dado la misión de "proteger los comercios", la misma consigna con la que Macron justificó alejar las marchas de los centros urbanos. El ministerio del Interior reconoció su presencia, pero sostuvo que la policía intervino para evitar enfrentamientos, limitándose a decir que buscaban atacar a la ultraizquierda "como lo hacen habitualmente". El intendente socialista de Montpellier, Michaël Delafosse, denunció una "milicia de extrema derecha" y presentó una denuncia ante la fiscalía; en Dijon y Niza se abrieron sendas investigaciones.

Ni coloquio ni manifestación sobre la « remigración »

A petición del ministro del Interior, tras la movilización de representantes políticos y organizaciones de izquierda, el prefecto de Hauts-de-Seine ha prohibido la celebración de un coloquio sobre la «remigración». Por su parte, la Prefectura de Policía de París ha prohibido una manifestación sobre el mismo tema en la capital. Nacido en los círculos identitarios y neonazis, el concepto de «remigración» se refiere a un proyecto de limpieza étnica mediante deportaciones masivas, y no solo al cese de la inmigración. Su difusión comenzó en Francia de la mano del Bloc Identitario a principios de la década de 2010, y alcanzó su punto álgido en los últimos años gracias a figuras influyentes como Renaud Camus, el eurodiputado del Frente Nacional Aymeric Chauprade o incluso Éric Zemmour, candidato a las proximas elecciones presidenciales, quien defendió este proyecto ya en 2014 y lo convirtió en un eje central de su campaña durante las elecciones presidenciales de 2022.

La batalla por el recorrido del sábado 31

La tensión se trasladó al mapa de París. El lunes 26, desde Marsella, Emmanuel Macron anunció que las manifestaciones se harían lejos de los centros urbanos para proteger a los comercios. La coordinación de los chalecos amarillos no se dejó intimidar. Presentó ante la prefectura un recorrido entre Bastilla y Concorde, pasando por Republique y la Ópera. La intersindical de Île-de-France denunció una prohibición general de manifestar en el centro y contó que le propusieron marchar otra vez por los bulevares periféricos, entre la puerta de Bagnolet y la de Charenton, llevando el caso a la justicia administrativa.

El precedente no tranquiliza. El sábado 24, el trayecto previsto entre Bastilla y Nación terminó corrido a la puerta de Italia y la puerta de Vincennes, en el límite de la capital. La intersindical advirtió entonces que, al desconocer un recorrido negociado y firmado, la prefectura ponía en riesgo la seguridad de los manifestantes. Fuera de París el panorama es similar. En Lyon está prohibida toda manifestación en la ciudad y en Caen la prefectura vetó el hipercentro, aunque los sindicatos quieren mantener su trazado y apelaron ante el tribunal administrativo. Los organizadores hablan de una "deriva autoritaria", alimentada por las prohibiciones y los toques de queda decretados en varias ciudades. Según un informe de los servicios de inteligencia territorial, «hasta el momento se prevén más de 230 acciones en todo el territorio y se han contabilizado más de 500 manifestaciones en un mapa interactivo ». Se espera que las manifestaciones más importantes tengan lugar en Toulouse, Marsella, Burdeos, Nantes, Lille, Lyon, París y Rennes.

La coincidencia con Halloween agrega un dolor de cabeza para las fuerzas del orden. Desde el decreto "anticapucha" de 2009 está prohibido ocultar el rostro de manera deliberada en una manifestación pública. Pero el sábado por la tarde, cuando terminen las marchas y empiecen los festejos, distinguir entre un manifestante encapuchado y un adolescente con máscara de "Scream" será una tarea casi imposible. Los sindicatos policiales temen que los grupos violentos se mezclen entre la multitud disfrazada. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, temen controles masivos y detenciones arbitrarias.

Trappes: el racismo que mata

La movilización llega además con el país en duelo. El 23 de octubre, Kévin Tessier, de 39 años, mató a un hombre e hirió a otras siete personas en un ataque en auto y a pie entre Trappes y La Verrière, dos ciudades situadas a 27 km al oeste de Paris, en el departamento de los Yvelines. La víctima fatal, Pengo Bossio Wangi, tenía 26 años y era oriundo de la República Democrática del Congo. Según su familia era cristiano, y practicaba MMA en un club de Aubervilliers. El fiscal antiterrorista Olivier Christen informó que el detenido reconoció haber atacado deliberadamente a personas que consideraba musulmanas o de origen africano o norafricano. Eligió Trappes porque la veía como una "guarida de islamistas".

Esa imagen no surgió de la nada. La diputada ecologista Cyrielle Chatelain acusó a los dirigentes del Reagrupamiento Nacional - el partido de Marine Le Pen -, de seguir presentando a Trappes como un "foco yihadista". El mismo día del atentado, un candidato del RN en Tourcoing se burló en redes de la muerte del joven. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh (del partido de izquierda Generation’s), sostiene que el partido de Marine Le Pen "armó ideológicamente" al asesino, y esta mañana pidió en la radio France Inter reformar la ley para ilegalizar la teoría del "gran reemplazo" promovida por la extrema derecha. Rabeh convocó para hoy, a las 18, a una concentración contra el racismo en la plaza des Merisiers, en memoria de las víctimas de Trappes y La Verrière. Varias ciudades harán también el homenaje. Se esperan varios miles de personas, con numerosos parlamentarios e intendentes de izquierda y ecologistas. Por ahora ningún miembro del resto del arco político confirmó su presencia.

Lecornu y una comparación que incendió la Asamblea

El martes 27, con la familia de Pengo Bossio Wangi y el alcalde Rabeh en las tribunas, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, afirmó que "el racismo mata" e invitó a los diputados a un minuto de silencio. El recogimiento duró poco. Lecornu calificó el ataque de "atentado terrorista racista", pero acto seguido evocó la muerte de Quentin Deranque en febrero y desató la indignación de la izquierda. Al vincular la muerte de Pengo Bossio Wangi con la de Deranque, el activista neonazi muerto en una pelea en Lyon, el primer ministro provocó una polémica en toda la izquierda. Los diputados de izquierda abandonaron el recinto acusados por Lecornu de "encubrimiento político" y de "hacerle el juego al RN".

Equiparar a un joven asesinado por su color de piel con un militante de la ultraderecha muerto en un enfrentamiento entre grupos radicales dejó una sensación amarga: la de un gobierno que no logra nombrar al enemigo sin buscar enseguida un contrapeso. Macron habló de un "punto de inflexión para nuestro país". Este sábado, entre disfraces y gases lacrimógenos, la calle le dirá si cree que ese giro ya llegó al Elíseo.