Trump respaldó la operación de Bukele en Haití: “Hacé lo que tengas que hacer”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el despliegue militar que está llevando adelante su par de El Salvador, Nayib Bukele, en Haití, donde buscará rescatar a cuatro militares secuestrados por pandillas. También descartó que necesite asistencia externa en la operación, que será coordinada con el propio primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé.

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"Sí, sí hablé. Dijo que tiene un gran problema con Haití. Le dije: mirá, vos sos quien gobierna tu país. Tenés que hacer lo que tenés que hacer", señaló Trump al ser consultado por la prensa en la residencia de Mar-A-Lago, Florida.

De esta manera, el republicano respaldó la incursión de unas 2.000 tropas salvadoreñas dentro del territorio de Haití para intentar dar con cuatro técnicos de aviación y pilotos de evacuación médica que fueron secuestrados el 18 de octubre tras una emboscada de pandillas armadas.

Ante la consulta de si se había considerado ayudar militarmente a El Salvador, Trump respondió: "No necesita ayuda. Está en bastante buena forma". Poco después, el propio Bukele compartió en sus redes sociales un recorte de las declaraciones de Trump junto a la frase "puedo confirmarlo".

La operación en Haití

En los últimos días, el presidente de El Salvador anunció el despliegue de tropas salvadoreñas en la isla del Caribe al remarcar que no se trata de una "invasión" ni de un intento por "dominar" o lucrar.

"Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés en dominar al pueblo haitiano ni en apoderarnos de la riqueza de Haití", apuntó en un mensaje en redes sociales.

Bukele resaltó que el interés de su Gobierno es que los cuatro técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas "regresen a casa" y así poder "enseñar una lección a las pandillas" que hacen sufrir al pueblo haitiano.

"No venimos a Haití a ganar dinero, porque nadie nos paga por ello. Vinimos a Haití a luchar contra los malvados", agregó, al recordar que El Salvador vivió en el pasado un "baño de sangre" similar antes de convertirse en "el país con más seguridad en el continente".

Su mensaje se conoció luego de una conversación que mantuvo con el primer ministro de Haití, con quien coordinará la ofensiva de seguridad para rescatar a los militares salvadoreños.