Zelensky teme dejar de ser el foco de atención y pidió más armas

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el mandatario asistió a la sede de la OTAN y dijo que para ellos es "muy importante" prepararse para sobrevivir en el invierno.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visitó la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y pidió a los socios de la alianza militar mantener el suministro de armas a su país para pelear con Rusia. El mandatario ucraniano, según dijo, teme que la contienda militar entre Israel y Hamas desvíe la atención de sus principales patrocinadores, aunque también se tomó su tiempo para solidarizarse con Israel. "Para nosotros es muy importante cómo sobrevivir el próximo invierno. Nos estamos preparando, estamos listos ahora, necesitamos algo de apoyo de los líderes. Por eso estoy aquí hoy", dijo Zelensky al llegar a la sede de la alianza militar en Bruselas, donde fue recibido por su secretario general, Jens Stoltenberg.

El mandatario tenía previsto sumarse al encuentro de los ministros de Defensa de la OTAN, que se reúnen para hablar sobre la entrega de armas a Ucrania. "Estaremos a su lado para brindar apoyo a Ucrania, porque esto es realmente importante para toda la OTAN", aseguró Stoltenberg a Zelensky, informó la agencia de noticias AFP.

La visita llega un día después de que Zelensky expresara en una entrevista con France 2 sus sospechas de que, con el conflicto en Medio Oriente, la "atención internacional (...) se desvíe de Ucrania" y eso tenga "consecuencias". Más allá de su reflexión puesta de manifiesto, se preocupó por expresar su apoyo a la causa israelí al instar a los países miembros de la OTAN a demostrarle al pueblo israelí que "no están solos".

Además, aprovechó para acusar a Rusia de "dar su apoyo" a los ataques perpetrados por Hamas en Israel: "La crisis actual (...) demuestra de hecho que Rusia busca realmente llevar a cabo acciones de desestabilización por todo el mundo", dijo.

"Mi recomendación a los líderes es que vayan a Israel y creo que es para apoyar a la gente, sólo a la gente. No me refiero a ninguna institución, sólo para apoyar a la gente que ha estado bajo ataques terroristas", dijo. Estados Unidos aseguró que la decisión de aumentar el apoyo militar a Israel después del ataque sorpresa del movimiento de resistencia islamista Hamas, el último sábado, no perjudicará su capacidad de seguir armando a Ucrania.

La crisis en Israel coincide con esfuerzos en Washington para hallar una forma de mantener el flujo de suministros de armas a Ucrania, en medio de difíciles negociaciones en el Congreso. El país comandado por Joe Biden, dio tanto apoyo militar a Ucrania por sí solo como todos los miembros europeos de la OTAN y Canadá juntos desde el inicio de la ofensiva rusa, en febrero del año pasado.

Con información de Télam.