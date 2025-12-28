Trump, sobre la guerra en Ucrania: "Nunca estuvimos tan cerca de un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Ucrania, Volodomir Zelenski, dieron una conferencia de prensa al término de su reunión en Mar-A-Lago en la que avanzaron con la negociación para ponerle fine a la guerra entre Rusia y Ucrania. El líder estadounidense aseguró que "nunca antes estuvimos más cerca de un acuerdo entra ambas partes". La frase llegó luego de que Trump haya hablado con Vladimir Putin telefónicamente y luego se reuniera con el mandatario ucraniano.

La cronología del día marcó que en la previa de la reunión con Zelenski, Trump tuvo una charla de más de una hora con Vladimir Putin. Sobre esa conversación, el Gobierno de Estados Unidos calificó como "productivo y muy bueno" el diálogo que tiene como objetivo avanzar en un acuerdo que lleve a la finalización del conflicto. Por el lado ruso, Yuri Ushakov, asesor de Putin aseguró que los presidentes de Rusia y Estados Unidos comparten, en general, opiniones similares sobre el hecho de que la opción propuesta por los ucranianos y europeos de un alto el fuego temporal con el pretexto de preparar un referéndum o con otros pretextos solo conduce a una prolongación del conflicto y conlleva el riesgo de que se reanuden las hostilidades".

Luego de ese llamado telefónico, tanto Zelenski como Trump tuvieron una reunión en la que avanzaron sobre diversos puntos en la agenda de negociaciones. En la conferencia de prensa tras la reunión, el presidente de Estados Unidos aseguró que el acuerdo "esta más cerca" y que espera que "en las próximas semanas el conflicto quede resuelto". Al respecto, aseguró que puede haber una salida por un referéndum en la zona del Dombass, una de las que está en disputa y, por otro lado, se ofreció a ir a hablar al parlamento de esa región.



En este mismo sentido, también se conoció que durante la jornada hubo comunicación telefónica con diversos líderes de Europa, entre los que estuvieron el Primer Ministro de Gran Bretaña y Finlandia, entre otros. Al respecto, el portavoz británico aseguró que hubo una charla en la que se comentó el avance de las negociaciones. Por otro lado, en la misma conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que "Putin fue muy generoso al ayudar a Ucrania con el suministro de energía a bajo costo", pero también añadió que no "va a haber un alto el fuego" por la propia decisión del presidente ruso.



Más allá de lo que se conoció de las posibilidades de un acuerdo, Donald Trump indicó que habrá un grupo de trabajo para ponerle fin a las negociaciones en la que estarán Steve Witkoff, Jared Kushner, Dan Caine y Marco Rubio.

