El Kremlin negó el lunes las informaciones que indicaron que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que Putin no tenía planes concretos aún de hablar con Trump.

The Washington Post fue el primero en informar que la llamada se produjo, citando fuentes no identificadas, e indicó que Trump había manifestado a Putin que no debía intensificar la guerra de Ucrania. Reuters también señaló que la llamada tuvo lugar, citando una fuente no identificada.

"Esto es completamente falso. Esto es pura ficción, es sólo información falsa", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas. "No hubo ninguna conversación". "Este es el ejemplo más evidente de la calidad de la información que se publica ahora, a veces incluso en publicaciones bastante reputadas", dijo Peskov.

A la pregunta de si Putin tenía intención de establecer algún contacto con Trump, Peskov dijo: "Todavía no hay planes concretos".

El 14 de junio, Putin estableció sus condiciones para poner fin a la guerra: Ucrania tendría que abandonar sus ambiciones en la OTAN y retirar todas sus tropas de todo el territorio de cuatro regiones anexadas por Rusia. Ucrania lo rechazó y el presidente Volodimir Zelensky presentó un "plan de victoria" que incluye peticiones de apoyo militar adicional a Occidente.

Ucrania lanzó 34 drones contra Moscú, en el mayor ataque contra la capital rusa

Ucrania lanzó el domingo al menos 34 drones contra Moscú, el mayor ataque con drones contra la capital rusa desde el inicio de la guerra en 2022, obligando a desviar vuelos de tres de los principales aeropuertos de la ciudad e hiriendo al menos a una persona.

Las defensas aéreas rusas destruyeron otros 36 drones sobre otras regiones del oeste de Rusia en tres horas el domingo, dijo el Ministerio de Defensa. "Se frustró un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un atentado terrorista utilizando aviones no tripulados en el territorio de la Federación Rusa", declaró el ministerio.La agencia federal de transporte aéreo rusa dijo que los aeropuertos de Domodedovo, Sheremetyevo y Zhukovsky desviaron al menos 36 vuelos, pero luego reanudaron sus operaciones. Se informó de un herido en la región de Moscú.

Moscú y su región circundante, con una población de al menos 21 millones de personas, es una de las mayores áreas metropolitanas de Europa, junto con Estambul. Por su parte, Rusia lanzó la cifra récord de 145 aviones no tripulados durante la noche, según Ucrania. Kiev afirmó que sus defensas aéreas derribaron 62 de ellos. Ucrania también dijo haber atacado un arsenal en la región rusa de Briansk, que informó de que 14 drones habían sido derribados en la región.

