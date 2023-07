España promete apoyar a Ucrania "el tiempo que haga falta"

El presidente Pedro Sánchez sostuvo que sólo Ucrania puede fijar los términos y los tiempos de las negociaciones de paz en el contexto de la "ilegal e injustificada agresión rusa".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió apoyar a Ucrania "el tiempo que haga falta" y "sin importar el precio que haya que pagar", al llegar este sábado a Kiev para dar inicio a la Presidencia española de la Unión Europea (UE) y expresar la "solidaridad" del bloque con el país en guerra. "Hoy, 1 de julio, España asume la gran responsabilidad de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para los próximos seis meses", afirmó Sánchez en un discurso ante el Parlamento en Kiev, en el que anunció una nueva ayuda de 55 millones de euros dedicada a la reconstrucción del país.

En su discurso, el dirigente socialista brindó su apoyo a que el país entre en la UE y a potenciar su participación política a través de la creación de un Consejo OTAN-Ucrania. Sólo Ucrania puede fijar "los términos y los tiempos de las negociaciones de paz" en el contexto de la "ilegal e injustificada agresión rusa", manifestó.

Sánchez agradeció a aquellos países y regiones que están proponiendo una "paz justa y duradera", como el caso de Brasil y China, pero consideró que no se pueden aceptar estas propuestas porque esta es una "guerra de agresión con un agresor y una víctima", según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Europa Press. Así, sostuvo que "no se puede tratar por igual" a Rusia y a Ucrania, y subrayó su apoyo a la "fórmula de paz" del presidente Volodimir Zelensky, la cual "es respetuosa con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

"Mi presencia aquí en el primer día de la presidencia semestral (de la UE) demuestra un compromiso político claro e inequívoco por parte de las instituciones comunitarias" sobre la adhesión de Ucrania, declaró Sánchez en la conferencia prensa junto a Zelensky, posterior a su reunión.

A su turno, Zelensky señaló en las redes sociales: "Es extremadamente simbólico que esta visita tenga lugar en el primer día de la presidencia española de la UE". Mientras que en una declaración que realizaron en conjunto ambos líderes indicaron que "España reitera su apoyo a la candidatura de Ucrania a adherirse a la UE, que estará entre las prioridades de su presidencia".

Ucrania recibió el estatus de candidato a la UE hace un año y espera empezar este mismo año las negociaciones formales sobre los pasos a seguir. Además, reclama estrechar lazos con la OTAN, que a fines de mes celebrará en Vilna, la capital de Lituania, una cumbre en la cual debe abordar la relación futura entre la alianza militar occidental y la exrepública soviética.

El reclamo de Ucrania por los aviones

Sánchez anunció su viaje a Kiev en una cumbre de la UE el jueves, asegurando que su objetivo era demostrar el "apoyo inquebrantable" de la UE a Ucrania. Zelensky reiteró, sin embargo, sus criticas contra "algunos" aliados occidentales que demoran en formar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate, consignó la agencia de noticias AFP.

"¿Tienen alguna idea de la fecha en que Ucrania podrá obtener los F-16?", declaró el presidente ucraniano junto a Sánchez. "No hay ningún calendario de las misiones de entrenamiento. Creo que algunos socios están arrastrando los pies", agregó. Estos reproches se dan después de semanas de una contraofensiva con avances limitados para tratar de recuperar territorios conquistados por las tropas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armada de Ucrania, Valery Zaluzhny, dijo ayer en una entrevista con el Washington Post que los planes de contraofensiva se vieron obstaculizados por la falta de armas adecuadas, desde aviones de combate modernos hasta municiones de artillería. "Me molesta", dijo, que algunas potencia occidentales se incomoden por la lentitud de los avances, sin entregar los cazas F-16 prometidos para contrarrestar la superioridad aérea rusa. "No necesito 120 aviones. No voy a amenazar a todo el mundo. Bastaría con un número muy limitado", destacó. "Pero son necesarios. Porque no hay otra manera. El enemigo está usando una generación diferente de aviones", agregó.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo ayer que Washington y sus aliados están trabajando para abastecer a Ucrania.

Con información de Télam