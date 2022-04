Biden busca ayudar a Ucrania con un paquete de U$S 33.000 millones

Del monto total que el presidente de Estados Unidos le pidió al Congreso, más de US$ 20.000 millones irán destinados a asistencia militar para respaldar a Kiev contra la invasión rusa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso 33.000 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania, de los cuales más de 20.000 millones irán destinados a asistencia militar para respaldar a Kiev contra la invasión rusa. En un discurso desde la Casa Blanca, anunció la medida de apoyo a las tropas ucranianas.

"No estamos atacando a Rusia. Estamos ayudando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa y así como (el presidente ruso, Vladimir) Putin eligió lanzar esta invasión brutal, nosotros podemos elegir poner fin a esta invasión brutal", afirmó Biden, que señaló que Estados Unidos ya suministró a Ucrania 10 sistemas de armas antitanque por cada tanque que Rusia envió al país. En esa línea, agregó: "El costo de esta lucha no es barato, pero ceder a la agresión va a ser más caro si lo permitimos".

De los 33.000 millones de dólares, 20.400 serían destinados a proporcionar a Kiev ayuda militar y en materia de seguridad, mientras que 8.500 millones irían a parar al Gobierno ucraniano y 3.000 millones serían para asistencia humanitaria adicional.

Después de que Rusia le cortara el miércoles el gas a Polonia y Bulgaria por no pagar el suministro en rublos, tal como había exigido Putin, Biden sostuvo que Estados Unidos no permitirá que Moscú use el "chantaje del gas" para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania. "No permitiremos que Rusia intimide o chantajee para eludir estas sanciones. No permitiremos que use su petróleo y gas para evitar las consecuencias de su agresión", afirmó Biden.

La medida rusa, que llegó un día después de que Estados Unidos y otros países occidentales prometieran acelerar el suministro de armas a Kiev, también fue tildada de "chantaje" por parte de la Unión Europea (UE), mientras que el Kremlin aseguró que fue en respuesta a las sanciones que le impusieron por la invasión de Ucrania.

Dentro de la propuesta que enviará al Congreso, Biden incluyó el pedido de nuevos poderes para incautar y reutilizar bienes de empresarios rusos cercanos al Kremlin para compensar a Ucrania por los daños causados por la invasión de Rusia, informó la Casa Blanca. La liquidación de los bienes confiscados a los empresarios rusos permitiría "transferir" a Kiev las ganancias generadas para "remediar los daños (causados a Ucrania) por la invasión rusa", adelantó la Casa Blanca.

Por otra parte, Biden propuso además a la Cámara de Representantes y el Senado una reforma que convierta en delito penal que una persona "posea a sabiendas o intencionalmente ganancias obtenidas directamente de tratos corruptos con el gobierno ruso”.