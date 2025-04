Los mercados asiáticos arrancaron a la baja por temor de la guerra comercial

Después de algunos anuncios de Donald Trump y en medio de la guerra comercial que abrió para el mundo, se conoció que las bolsas de Asia comenzaron una nueva jornada a la baja. En este caso, en la apertura, el principal indicador de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, retrocedía más de un 5 % a la apertura de la sesión de este viernes.

En este caso, arrastrada por la recogida de beneficios, después de que registrará en la víspera una subida de más del 9 % por la tregua arancelaria de Donald Trump. En el arranque de la bolsa, transcurridos los primeros 15 minutos, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, retrocedía 1.803,86 puntos, o un 5,21 % hasta los 32.805,14 enteros.

Incluso, Toyota, empresa de mayor capitalización en Tokio, retrocedía hoy a la apertura un 6,33 %, mientras que la empresa del sector de los semiconductores Disco Corp se dejaba un 5,93. El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, restaba un más moderado 3,49 % ó 88.51 puntos, hasta situarse en 2.450,89 unidades.

China y Estados Unidos, en un nivel de conflicto inédito: Trump llevó a 125% los aranceles

Estados Unidos y China se corren la cola en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump que pareciera no tener final. Tras haber respondido con la aplicación de tarifas al 84%, el mandatario republicano no se demoró en dar una réplica: los aranceles para el gigante asiático pasarán del 104% al 125%. En el mismo mensaje, difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca, el país del norte decidió suspender por el plazo de 90 días la imposición de aranceles a quienes no hayan reaccionado ante las fuertes medidas económicas que desde la semana pasada sacuden al mundo entero.

"China nunca aceptará máxima presión e intimidación de Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian. Luego, dio a conocer que seguirán adoptando medidas resueltas y enérgicas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.