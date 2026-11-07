Grietas en la Casa Blanca: tras el golpe en las midterms, la interna republicana acelera la carrera para 2028

“Alguien tiene que pagar las consecuencias”, dicen en la Casa Blanca. Como pasa después de un desastre político de las dimensiones de las midterms del martes en Estados Unidos, la búsqueda de culpables no tarda en llegar. Así lo reflejaron esta semana medios estadounidenses que informan del mareo de la administración de Donald Trump. Y es que el golpe contra los republicanos expuso heridas y contusiones que ya minaban al Gobierno pero que ahora salen a la luz. La guerra en Irán y las consecuencias económicas sobre el costo de vida estadounidense son los primeros puntos de esta revisión poselectoral.

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El vicepresidente J.D. Vance fue el que lanzó la primera piedra. “La verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todos. Otro encuestador, una de las personas más inteligentes que conozco en política, les preguntó a esos votantes que nos habían abandonado: '¿Qué los haría volver a nuestro equipo?'. Las cuatro respuestas principales que representan casi todas las respuestas fueron: uno, poner final a la guerra; dos, centrarse en el costo de vida/inflación; tres, poner a Estados Unidos primero; cuatro, cambiar nuestra relación con Israel”, dijo en su cuenta de X. Claro que el mensaje generó el rechazo de Israel. “Creo que es lamentable que muchos hayan vinculado el aumento de los precios, principalmente del petróleo, con la situación aquí en Israel. La decisión de atacar a Irán fue de Estados Unidos, no fue nuestra decisión. Apoyamos la iniciativa estadounidense y creemos que fue la decisión correcta. Es muy fácil culpar siempre a Israel de todo, pero no es así”, dijo el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.

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La cadena de noticias Fox News, cercana a la administración Trump, dijo que el mensaje de Vance llegó después de una reunión en la Casa Blanca para unificar el mensaje tras la derrota republicana. Pero después de ese encuentro del que deberían haber salido alineados, el vice de Trump publicó su propio posicionamiento con cierta distancia de las decisiones del Presidente en torno a la guerra con Irán. Está claro que el número dos del Gobierno siempre fue uno de los representantes M.A.G.A. -con esto de poner a Estados Unidos primero- y medianamente críticos de la contienda.

De hecho, se especula que fue él quien filtró información para una famosa nota del New York Times de abril pasado titulada ‘Cómo Trump llevó a EE.UU. a la guerra con Irán’ en la que contaba los pormenores del encuentro entre el presidente y Benjamin Netanyahu previa al ataque contra Teherán. En ese articulo se lo pinta como una de las voces que quiso frenar los tambores de la guerra.

La revisión poselectoral de Vance fue apoyada incluso por Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente que marcó su coincidencia al “100%” con las palabras del vice. Tanto uno como el otro parecen estar pensando en la carrera presidencial de 2028 y no tardaron en pedir pista. De su lado, Trump padre coincidió con la premisa de su número dos pero su deducción fue la opuesta; o sea, la guerra sí fue un problema, pero era inevitable. “Señor presidente, el vicepresidente Vance dijo que los republicanos perdieron la guerra. ¿La guerra en Irán fue la que se perdió anoche?”, le preguntó una periodista al magnate y este defendió su ímpetu belicista: “Bueno, creo que en gran medida es cierto porque a corto plazo hizo subir un poco el precio de la gasolina. Y probablemente sea cierto pero lo haría de nuevo porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”. Trump agregó que podría volver a la guerra con Irán en cualquier momento. No parece haber aprendido nada.

El portal Axios, que suele tener periodistas con fuentes de EE.UU., Israel y varios países de Medio Oriente, aunque no está a salvo de las operaciones de estos funcionarios, hizo un análisis sobre los posibles escenarios y opciones que tiene ahora Trump en esa región.

La primera es atacar Irán, pero volver a la guerra sería impopular ya que mantendría los precios altos de los combustibles (importante no solo para el transporte, sino también para la factura de la luz ya que de esos depende la generación eléctrica) y además quizás EE.UU. tampoco obtendría una mejora militar en los resultados. Otra opción sería negociar, pero los funcionarios iraníes se niegan a hacer concesiones en temas claves para Washington y este también le rechaza temas clave a Teherán. Y la tercera opción es “estrangular” -como lo expresan los asesores de Trump- pero esto implicaría mantener el estatus quo mientras se intenta seguir negociando, pero esto podría tener resultados recién en meses y tardaría bastante tiempo.

Las medallas de Pete Hegseth

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desde el vamos dejó claras las intenciones que tenía bajo esta administración y lo estampó en el cambio de nombre: secretaría de Guerra. Él es uno de los motores del ímpetu belicista de Trump. El diario The Wall Street Journal dijo, según funcionarios y personas familiarizadas con la situación, que Trump llamó en los últimos días a aliados dentro y fuera de su Gobierno para preguntarle si debería mantener al titular del Pentágono. La cadena CBS News también citó fuentes que señalaron exactamente lo mismo. Sin embargo, al menos públicamente, Trump lo defendió.

“¿Consideraría reemplazar al secretario Hegseth?”, le preguntaron periodistas después de las midterms. “No, creo que está haciendo un muy buen trabajo. Bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo”, respondió Trump. En esa interacción con la prensa dijo también que Hegseth podría ser un posible senador designado en Tennessee, donde la senadora titular Marcia Blackburn, republicana que ganó las elecciones para gobernadora el martes, podría elegirlo como su sucesor interino. “De hecho, creo que sería muy popular si lo hiciera”, dijo el máximo mandatario.

Pero, por ahora, la salida del secretario guerrerista no es clara. Igualmente, de no salir, hay voces que piden que eche a quienes dependen de él. El Washington Post (WP) señaló que fuentes cercanas a Trump demandaron destituir al general Dan Cain, jefe del Estado Mayor Conjunto o al almirante Brad Cooper, que fue quien supervisó la guerra.

“Según personas familiarizadas con el asesoramiento militar que los tres hombres -Hegseth, Cain y Cooper- brindaron al presidente durante el conflicto, cada uno de ellos cometió el error de ofrecer a Trump evaluaciones demasiado optimistas sobre la guerra. Y de no ser lo suficientemente claros sobre los riesgos y los costos para Estados Unidos”, dijo el WP. Pero buscar la cabeza de quienes cumplieron este rol de “asesoramiento” y que recomendaron la guerra implicaría, consecuentemente, aceptar que la guerra fue un error y no seguir defendiéndola. Esta no parece ser la conclusión a la que llegó Trump ya que insistó en que podría atacar Irán “en cualquier momento”.

Está claro que quienes quieren cargarse a Hegseth no empezaron a trabajar en su contra desde febrero con los ataques sobre Teherán y una treintena de ciudades iraníes. Y los demócratas, con sus nuevas mayorías en el Congreso, también lo tienen entre ceja y ceja. “Me ataca, nos atacan porque somos eficaces. No va a funcionar. No vamos a dar marcha atrás, ponemos a Estados Unidos y los combatientes en primer lugar, siempre y sin disculparnos y esa lucha continua en este congreso”, dijo Hegseth en un video mirando a cámara, abriendo el paraguas de lo que se le viene.

Contra él ya se había presentado una moción de destitución citando el conflicto en Medio Oriente y acusándolo de delitos graves y faltas, pero la guerra en Irán no es la única razón por la que algunos demócratas quieren investigar al secretario de Defensa. Durante sus primeros meses en el cargo, el periodista Jeffrey Goldberg de The Atlantic reveló que había sido incluido por error en un grupo de chat de la plataforma de mensajería Signal donde Hegseth y otros funcionarios se compartían información sobre las tropas de EE.UU. y decisiones de Defensa.

Hegseth también generó polémica por sus políticas en contra de la diversidad en las Fuerzas Armadas de EE.UU., por sus servicios religiosos en el Pentágono y por sus test de testosterona a los soldados. Además, desplazó a muchos oficiales militares de alto rango y en la mayoría de los casos sin presentar una justificación. Su gestión también se atribuye los ataques en lo que él mismo llama el “patio trasero” de EE. UU.: bajo la etiqueta del narcoterrorismo bombardearon lanchas en el Mar Caribe y el Pacífico y pasaron por encima a todo el derecho internacional. Como una cucarda más, quiso transmitir en directo la ejecución de un estadounidenses condenado a muerte.

¿Marco Rubio quiere irse a tiempo?

Otras figuras influyentes del Partido Republicano sostienen que la magnitud de la derrota de las elecciones de mitad de mandato dejan abiertas las primarias de 2028 y las dejan abiertas a candidatos de dentro de la administración de Trump y de afuera. Mientras, el octogenario titular de la Casa Blanca habla cada vez más de su posible sucesor y en esa lista están no solo J.D. Vance, sino también su secretario de Estado, Marco Rubio.

Son los principales contendientes para esta nominación presidencial republicana de cara al 2028, pero según la cadena CNN, Trump le dice a sus aliados que quiere ver cómo se van desarrollando las primarias antes de dar su apoyo a un candidato. ¿Cuál es el cálculo? Nombrar a un heredero podría acelerar su pérdida de influencia en el partido.

El viernes, el medio Bloomberg publicó una exclusiva en la que señala que después de las elecciones del martes, Rubio estaría sopesando la posibilidad de “abandonar la Administración” Trump. Fuentes cercanas al asunto indicaron al medio especializado en el mundo financiero que el jefe de la diplomacia de Washington habría consultado con miembros de la Casa Blanca la posibilidad de renunciar, pese a que le habrían pedido quedarse en el cargo. Quizás solo sea un operativo clamor de uno de los halcones del Gobierno o una búsqueda de empezar a pensar su propio proyecto presidencial sin quedar pegado a los pasos que tome Trump de acá a su final de mandato.

Pero otros varios miembros del propio gabinete de Trump también tienen ambiciones presidenciales. No quiere decir que realmente tengan chances reales, pero tienen esa aspiración. Entre ellos, el propio Hegseth o el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Mientras que desde fuera del Ejecutivo nacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien compitió contra Trump en la última interna republicana para la presidencia, no perdió tiempo para reavivar el interés respecto a su propio futuro. “Creo que la gente puede fijarse en Florida y ver cómo se pueden conseguir grandes resultados y cómo se puede construir una coalición sólida. Porque la realidad es que probablemente no nos enfrentaremos a un clima electoral tan malo, quizás en toda nuestra vida”, dijo tras las elecciones.

Además, las bases conservadoras y analistas en estados clave, como Iowa, expresan su deseo incipiente de alejarse de la etiqueta “republicano de Trump”, para volver a un conservadurismo tradicional, lo que prevén justamente unas primarias altamente disputadas. Pero no solo falta mucho tiempo -que tampoco es tanto- pero el aceleramiento de los conflictos en los que sobrevuelan incluso ideas de uso de armas nucleares, hacen pensar que el mundo podría ser otro mañana mismo.