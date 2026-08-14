Gobierno Yemen afirma que misiles hutíes dejan al menos cuatro civiles muertos en una ciudad portuaria

El ​Gobierno de Yemen afirmó que los hutíes lanzaron el viernes seis misiles ‌balísticos contra ‌el puerto de Mocha, en el Mar Rojo, causando la muerte de cuatro civiles, en medio de una escalada de las hostilidades entre el grupo alineado con Irán y sus oponentes respaldados ​por Arabia Saudita.

Esta ⁠escalada se produce en un momento ‌de intensas tensiones regionales en ⁠torno a la guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que los hutíes se han ⁠convertido en un frente clave, lo ​que aumenta la posibilidad de ‌que se reanude un ‌conflicto a gran escala en Yemen.

Las ⁠fuerzas armadas alineadas con el Gobierno yemení afirmaron que el ataque tenía como objetivo infraestructura civil y activos ​nacionales en ‌el puerto. Los reportes iniciales indicaron que cuatro civiles habían perdido la vida y que varios barcos pesqueros habían sido incendiados.

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Los hutíes ⁠afirmaron que habían atacado lo que describieron como concentraciones militares respaldadas por Arabia Saudita, armas y buques de guerra pertenecientes a fuerzas apoyadas por Riad y "mercenarios" en Mocha con un gran número de misiles balísticos, destruyendo ‌embarcaciones y armamento.

Yemen se ha visto sumido en el conflicto desde que los hutíes tomaron la capital, Saná, en 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por ‌Arabia Saudita al año siguiente.

Los combates más intensos remitieron en gran medida gracias a una ‌tregua negociada ⁠por la ONU en 2022, pero los esfuerzos por alcanzar un ​acuerdo político duradero se han estancado.

Con información de Reuters