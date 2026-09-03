Giro en Cuba: anunció reformas para privatizar la tierra, la educación y la salud

El gobierno cubano promulgó las reformas económicas que anunció en junio y liberalizará el aparato económico de la isla para facilitar el ingreso de empresas privadas al país. Lo confirmó en conferencia de prensa la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea, además de publicarse en la propia gaceta oficial de la isla. Se modificaron los decretos de ley 88, 89 y 90 sobre los trabajos por cuenta propia, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas no agropecuarias, los cuales permitirían la "ampliación de las posibilidades de actuación de los actores económicos no estatales", según reza el texto oficial difundido por La Habana.

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A partir del acoso constante de Estados Unidos a Cuba, que se vio empeorado en los últimos meses con la ofensiva del presidente Donald Trump contra el gobierno de la isla, las autoridades isleñas se vieron obligadas a lanzar una batería de reformas a su aparato económico y productivo. Fuentes cercanas a la cúpula del Partido Comunista califican a la situación como un escenario de "asfixia" de parte de Washington, por lo que estos anuncios pretenden ser una salida rápida a la situación y facilitar la entrada de alimentos y recursos al país.

Una por una, cuáles son las nuevas reformas económicos del Gobierno cubano

Cuba modificó tres decretos ley que regulaban la presencia de empresas privadas y las condiciones de trabajo de las nuevas empresas que quisieran crearse dentro del territorio de la isla. Se tratan de la ley 88 sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la número 89 de las Cooperativas No Agropecuarias y la número 90 sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. El objetivo es simple: liberalizar y permitir la presencia de empresas privadas en el país.

1. Entrega de tierras a empresas privadas

Con la nueva ley, ahora será posible solicitar al Gobierno cubano tierras para el usufructo de las MiPymes y otras empresas privadas. Se fijará "un límite único para la extensión de la tierra asignada" y la cantidad de lotes dependerá de las características propias del proyecto que se le presente a las autoridades. Sin embargo las entregas serán por un período de tiempo que deberá acordarse entre las partes, con chance de prórroga por un período "igual de tiempo".

El objetivo de esto es, según el viceministro de Agricultura, Maury Hechavarría Bermúdez, simplificar los trámites para la entrega de tierras y garantizar que la aprobación recaiga directamente en la empresa que administra el área, con el propósito de "reducir pasos intermedios y agilizar el proceso", tal como advirtió.

2. Cambios en los aportes bancarios para armar empresas

Desde ahora, los socios que quieran constituir una empresa en el país isleño podrán "hacer su aporte inicial en pesos cubanos o en cualquiera de las monedas permitidas en el país", algo que hasta ahora estaba prohibido. También se aprobó la posibilidad de hacer este trámite de manera digital, omitiendo la necesidad de acudir presencialmente a una sucursal bancaria. Esto podrá hacerse en un plazo inicial de cinco días para abrir la cuenta de depósito inicial, habilitándose de otros siete días más para abrir la cuente corriente final, una vez constituida la empresa.

3. Habilitación a farmacias privadas para operar en el país

Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, explicó que desde ahora "podrán operar farmacias con formas no estatales" dentro del territorio cubano, previa habilitación del Gobierno cubano para hacerlo. Destacó que ya se presentaron en total 36 proyectos, de los cuales tres están en proceso de aprobación y otros 14 estaban solicitando los avales para continuar los trámites.

Por otro lado señaló que la actividad "estará sometida a regulaciones específicas" y los establecimientos "deberán cumplir requisitos para el almacenamiento y expendio de medicamentos", además de contar con personal profesional responsable de la actividad técnica.

Aclaró también que éstas farmacias "no podrán comercializar medicamentos de uso hospitalario" ni productos clasificados como drogas o incluidos en otros listados sujetos a restricciones. "Todos éstos productos deberán estar registrados por la autoridad reguladora cubana", concluyó.

4. Cambios en la política educativa cubana

Por su parte la viceministra primera de Educación, Cira Piñeiro Alonso, explicó que a partir de ahora se permitirá la enseñanza en clases particulares y centros infantiles fuera del sistema estatal. Sin embargo, con el objetivo de mantener una fuerte supervisión del Estado cubano, se les sumó exigencias formación para quienes cedan propiedades a personas o empresas privadas.

"Para ejercer el cuidado de niños, clases de idioma, servicios de repaso, taquigrafía y mecanografía, se exigirá, como regla, nivel medio superior o superior". Las únicas excepciones estarán autorizadas en el cuidado de niños, donde podrán autorizarse personas sin esa calificación siempre que cumplan los restantes requisitos.

5. Reconocimiento de la figura del vendedor ambulante

Finalmente la viceministra del Comercio Interior, Inalvis Smith Lubén, explicó que entre las nuevas modificaciones se encuentra la formalización del vendedor ambulante como categoría dentro de lo considerado como trabajo por cuenta propia. La figura comprenderá, a partir de ahora, a "todas aquellas actividades que pueden realizarse sin un establecimiento permanente, de manera habitual u ocasional". Se les asignará desde ahora un carnet asociado a su actividad para facilitar su identificación.