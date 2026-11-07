El gesto de León XIV con Brasil y la respuesta de Lula: qué se dijeron

El papa León XIV envió un mensaje de bendición para Brasil al tiempo que el avión que lo trasladaba a Uruguay sobrevolaba territorio brasileño. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeció el gesto del pontífice, destacó su "llamado a la unidad" y la paz, y aprovechó para reiterarle una invitación a visitar su país.

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El mandatario brasileño compartió el intercambio a través de una publicación en su cuenta de X, donde reprodujo las palabras del líder de la Iglesia católica y expresó su reconocimiento por el mensaje dirigido a la nación sudamericana. "Envío cordiales saludos a Vuestra Excelencia y a sus ciudadanos, e invoco sobre la nación los dones de la unidad y de la paz de Dios Todopoderoso", fue lo que dijo el pontífice a Brasil, en un mensaje que fue enviado minutos previos al aterrizaje formal en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay.

Qué respondió Lula al mensaje del papa León XIV

"Al sobrevolar Brasil camino a Uruguay, el Papa León XIV invocó las bendiciones de Dios para que nuestra nación sea agraciada con unidad y paz", escribió Lula al principio de su mensaje, en respuesta al gesto de León XIV.

Después de agradecer las palabras del pontífice, Lula vinculó el mensaje religioso con los objetivos de su nueva gestión y planteó la necesidad de gobernar para todos los ciudadanos, en un país atravesado por diferencias políticas y sociales.

"Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos", expresó el presidente.

La invitación de Lula para que León XIV visite Brasil

En el cierre de su publicación, Lula volvió a invitar formalmente al Papa a realizar una visita a Brasil. El presidente destacó la recepción que tendría el líder de la Iglesia católica y apeló a la tradición religiosa del país para transmitirle el interés de la población por recibirlo.

"El pueblo brasileño recibirá a Su Santidad con mucho cariño, acogida y fe", manifestó.

Brasil cuenta con una de las comunidades católicas más numerosas del mundo y mantiene una relación histórica con el Vaticano. Por lo que desde el Planalto calculan que una eventual visita papal tendría relevancia tanto para la comunidad religiosa como para los vínculos institucionales entre la Santa Sede y el Gobierno brasileño.

Por el momento, Lula no precisó fechas ni detalles sobre una posible agenda de León XIV en territorio brasileño. La invitación quedó planteada públicamente junto con el agradecimiento por el mensaje que el pontífice envió durante su paso por el espacio aéreo del país.