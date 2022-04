"Las conquistas siempre son colectivas", afirma Cuda sobre la integración de mujeres al Vaticano

(Por B.LL) Al frente de la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano, la teóloga argentina Emilce Cuda forma parte del grupo de mujeres que fueron ganando un lugar en una estructura históricamente dominada por hombres.

El papa Francisco designó, desde el inicio de su pontificado en 2013, a varias mujeres en lugares clave de la Curia romana.

Esa lista incluye a la periodista, también argentina, Silvina Pérez en la coordinación de la edición en español del diario oficial del Vaticano, L´Osservatore Romano.

Además, en un claro mensaje de cambio de época, el Pontífice nombró a Barbara Jatta y Francesca Di Giovanni como responsables de los Museos Vaticanos y la Oficina de Relaciones Multilaterales de la Secretaría de Estado, respectivamente.

- Télam: ¿Qué cambios debieron ocurrir en el mundo y particularmente en la Iglesia para que, siendo mujer y laica, acceda a ser parte del gobierno vaticano?

- Emilce Cuda: Las conquistas son siempre conquistas sociales. Yo estoy acá porque hubo un montón de mujeres, que hace 200 años vienen abriendo camino. Para que yo esté acá, primero tuve que haber entrado a una universidad, y antes las mujeres no podían hacerlo. Tuve que haber podido ser profesora en una universidad, antes las mujeres no podían. Participar en paneles, publicar en revistas científicas, cuestiones a las que las mujeres tampoco accedían. Entonces llegar a una posición en un Estado como es el Vaticano, porque esa es mi posición, integrar la curia romana, implica haber logrado otros puestos que no son mérito propio, las conquistas siempre son colectivas.

- T: ¿Cuáles son las deudas de la sociedad y de la Iglesia con las mujeres y cuál es la forma en que se intenta repararlas?

- E.C: Estamos muy lejos de saldar la deuda. La deuda social con las mujeres va a estar cubierta cuando las mujeres estén en condiciones de igualdad con los hombres. Su visibilización no pasa por sentarla en un panel para dar el cupo de género. La visibilización debe ser legal y económica; que haya algunas mujeres en puestos altos no habla del verdadero reconocimiento, en el plano social. Más allá de que haya mujeres presidentas, secretarias de Estado o algunas sentadas en los directorios de empresas. Hasta que la última no esté reconocida en sus derechos, no sólo por ser mujer, sino también por su condición humana. Entonces, eso es lo que hay que defender y me parece que todavía falta muchísimo.

La Iglesia está formada por hombres y mujeres, y aunque hasta ahora la jerarquía de la Iglesia estuvo conformada por hombres, hay muchísimas mujeres que forman parte de ella, en la base. Latinoamérica está organizada por mujeres de fe, que hoy arman las ollas populares o construyen la primera barrera contra el narcotráfico, porque se llevan a sus chicos de 14 años. Están atendiendo a la catequesis, dando clases en los colegios, trabajando en los ministerios. Entonces, hay muchas mujeres en la Iglesia -que no estén en puestos jerárquicos es otro tema- y creo es muy importante reconocerlas. Porque si decimos, hasta ahora no hay mujeres en la Iglesia... ¿cómo que no hay? Yo me doy vuelta y hay un montón, el tema es si están reconocidas legal y económicamente como en cualquier otra institución. Me parece que en este aspecto la Iglesia es parte del momento histórico y da respuestas a la par de otras instituciones. Ni más rápido ni más lento.

