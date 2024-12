Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años".

Marley rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasó con Santiago del Moro en medio de las especulaciones. El famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Esepctáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una ríspidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".

Así las cosas, Marley continuó contundente: "Pero bueno, después me di cuenta de que en los premios Martín Fierro nombró a todos menos a mí. Entonces, quizás tiene un enojo con algo. Sería más fácil sentarse, hablarlo y arreglarlo". Finalmente, concluyó que su intención está lejos de querer quitarle el lugar a su colega: "Yo tengo cero enojo con él, me cae bien, me parece buen conductor. No tengo problema. Y, además, Gran Hermano no es para mí. Yo no lo podría hacer, nunca lo pediría. Lo hice dos semanas como anécdota para reemplazarlo a Jorge (Rial) que se había ido de vacaciones. Yo soy más para el humor y para otro tipo de programas. No tenemos ni siquiera los mismos tipos de programas".

Grave denuncia contra una participante de Gran Hermano 2025: "Estafadora a otro nivel"

A solo días del estreno de Gran Hermano en Telefe, el periodista Juan Etchegoyen se pronunció sobre lo que los vecinos de una de las concursantes le habrían contado. En sus declaraciones, se pudo conocer el delito que habría cometido la celebridad se trataría de una estafa serial.

"Me hablan de distintos trabajadores que le han hecho cosas en su casa y nunca les pagó", comentó el comunicador en Mitre Live, en alusión a las acusaciones que lanzaron los allegados de Sandra Priore. "Hay un ejemplo claro de un hombre que tiene una empresa en La Plata de instalación de aires acondicionados que cuando la vio se indignó", agregó.

Etchegoyen contó que esta participante del show conducido por Santiago del Moro le habría quedado debiendo una cifra millonaria a la empresa F L Refrigeraciones. Y sumó: "La instalación se hizo en 2023 y nunca se pagó. Incluso me dicen que ella pidió un plan de cuotas que se lo facilitaron. Esta información que te cuento va acompañada del enojo generalizado que hay en los vecinos con Sandra. En los últimos días me contaban que fue eliminada del grupo de vecinos ya que dicen que es mitómana y estafadora a otro nivel. La realidad es que está siendo denunciada por todo esto que te cuento y lo único que esperan estas personas es que cuando salga pague".