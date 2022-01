¿Boric swiftie?: el presidente electo de Chile defendió a Taylor Swift de las críticas

Gabriel Boric expresó su apoyo públicamente a la cantante estadounidense luego que se la acusara de no escribir sus propias letras.

Gabriel Boric llamó la atención en las redes sociales en las últimas horas. El presidente electo de Chile decidió interferir en la polémica entre Taylor Swift y Damon Albarn y escribió un posteo defendiendo a la cantante estadounidense.

El conflicto inició cuando Albarn, cantante de Gorillaz y Blur, afirmó con seguridad que Taylor Swift no escribe sus propias canciones. "No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Un compositor realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift", expresó Albarn a Los Ángeles Times.

Como era de esperar, las declaraciones del artista generaron el enojo de los/as swifties-fanáticos de Taylor Swift- y también de la misma Taylor. "Era tan fan tuyo hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión caliente es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos", contestó Swift, descolocada con la teoría de Albarn.

La defensa de Boric a Taylor Swift

En medio de la polémica Swift-Albarn, Gabriel Boric decidió dar su opinión sobre el tema y demostró públicamente su apoyo hacia Taylor. "Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón", comenzó diciendo Boric, reconociendo su fanatismo hacia la obra de la cantante de Willow.

"No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención", escribió en un twit en respuesta al descargo de Swift y cerró su posteo diciendo: "Abrazos desde el sur Taylor".