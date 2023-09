Un G20 atravesado por la guerra se reúne en India sin Putin ni Xi Jinping

Entre el 9 y 10 de septiembre, las 20 principales economías mundiales se encontrarán para debatir sobre la preservación del planeta, la protección de las personas y la promoción de un futuro mejor.

India será, este fin de semana, epicentro de la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más grandes del mundo bajo el lema Una Tierra, Una Familia, Un Futuro. Más allá de los debates formales que se esperan en las distintas instancias, el encuentro se dará en un contexto de fuertes divisiones y con dos grandes ausencias: los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, y en medio de discrepancias por la guerra en Ucrania, el funcionamiento del sistema financiero global y la reestructuración de las deudas externas.

Durante el encuentro que se dará 9 y 10 de septiembre, el presidente, Alberto Fernández, hablará sobre cambio climático, inseguridad alimentaria y energética, desafíos en materia de derechos humanos e igualdad de género. Y, su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asumirá la presidencia del grupo para el próximo año.

¿Qué es el G20?

El Grupo de los Veinte (G20) es el principal foro para la cooperación económica internacional. Según describe en su propia página, “desempeña un papel importante en la configuración y el fortalecimiento de la arquitectura y la gobernanza mundiales en todas las principales cuestiones económicas internacionales”.

El G20 fue fundado en 1999 después de la crisis financiera asiática como un foro para que los ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales discutieran temas económicos y financieros globales. Incluye a 19 países (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Reino Unido, República de Corea, México, Rusia, Sudáfrica,Turquía) más la Unión Europea (UE). Entre todos juntan el 85 por ciento del PBI mundial, cerca del 75% del comercio mundial y cerca de dos tercios de la población mundial.

El grupo no es un organismo formal constituido, por lo cual no cuenta con una secretaría general. Si no que cuenta con una presidencia que rota anualmente entre los miembros y es seleccionado entre los diferentes grupos de países. La responsabilidad que tiene es la de generar una agenda en coordinación con el resto de los países, en respuesta a temas que tienen que ver con el desarrollo y la economía global. Para asegurar la continuidad, la presidencia es acompañada por una troika, conformada por la presidencia actual, la anterior y la posterior. En este caso, esos lugares los ocupan: Indonesia, India y Brasil.

Entre les invitades estarán Bangladesh, Egipto, Mauricio, Países Bajos, Nigeria, Omán, Singapur, España (aunque el presidente, Pedro Sánchez, estará ausente por dar positivo de Covid) y Emiratos Árabes Unidos. Además, estarán las y los representantes de las organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, entre otras) y presidentes de organizaciones regionales (como la Nueva Asociación para el Desarrollo Económico de África y Asociación de Naciones de Asia Sudoriental).

La agenda del G20, la inclusión de las mujeres y la adhesión de la Unión Africana

Este año en Nueva Delhi se dará la culminación de todos los procesos y reuniones del G20 celebrados durante todo el año entre ministros, altos funcionarios y sociedades civiles. Al final de la Cumbre está prevista la firma de la Declaración de los Líderes del G20, que determinará el compromiso de las y los líderes con las prioridades discutidas y acordadas durante las respectivas reuniones ministeriales y de los grupos de trabajo. Aunque no están en la agenda oficial, será tema de debate, también, la guerra que rusia lleva en Ucrania hace un año y medio.

Habrá tres sesiones principales: preservación del planeta, que tratará sobre el desarrollo verde y sustentable, ambiente, clima, estilos de vida sustentables, transiciones energéticas y el recorte de emisiones de gases efecto invernadero. La protección de nuestras personas, que incluirá el crecimiento inclusivo, el progreso sobre los objetivos de Desarrollo Sustentable, salud, educación, desarrollo liderado por mujeres. Y, por último, la promoción de un futuro mejor, que tendrá como ejes las transformaciones tecnológicas, la infraestructura pública digital, reformas multilaterales y el futuro del trabajo y del empleo.

Según informó la cancillería brasileña, existe la expectativa de que durante la Cumbre sea acordada la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre el empoderamiento de las mujeres, que se reunirá por primera vez durante la presidencia brasileña. Se espera, además, que se adhiera la Unión Africana como miembro pleno y permanente del G20, que se da al cabo de un proceso en el que todos los miembros del grupo expresaron su voto positivo.

“La cuestión es cómo seremos capaces de impulsar una narrativa sobre Ucrania”, afirmó este miércoles un alto funcionario europeo, que destacó en cualquier caso el “éxito” de la UE a la hora de promover a nivel internacional la condena a la invasión rusa de Ucrania teniendo en cuenta el respaldo a esa idea en las votaciones en la Asamblea General de la ONU, según publicó la agencia de noticias EFE. Los participantes trabajarán por impulsar un comunicado conjunto como producto de la reunión, que, en la anterior cumbre, logró incluir que el G20 deploraba “en los términos más enérgicos la agresión” de Rusia y le exigía su “retirada completa e incondicional” de Ucrania.

Ausencia de dos gigantes

Los presidentes de Rusia y China, Putin y Xi, respectivamente, anunciaron su ausencia en las últimas semanas. En el caso de Putin, es la segunda vez que desiste de participar del encuentro: tampoco estuvo en la del año pasado que se llevó a cabo en Bali, Indonesia; y su participación en la reciente reunión de los Brics fue virtual, ante el riesgo de ser detenido por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) en la causa que investiga la deportación de niños y niñas en zonas ocupadas de Ucrania. En su caso, como ocurrió en todo el resto de las ocasiones, su representante será el ministro de relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.

En el caso de China, la ausencia de Xi fue sin explicaciones, pero se sabe que estará el primer ministro, Li Qiang. Especulaciones de diplomáticos occidentales, hindúes y de la prensa, señalaron que las tensiones fueron in crescendo en las últimas semanas entre India y el gigante asiático a causa de la publicación de un mapa oficial en el que China demarcó como propios varios territorios en disputa de soberanía con India. A la vez, el anuncio de Beijing frustró las esperanzas de que Xi y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieran en la cumbre, en un momento de fuerte inestabilidad de las relaciones entre ellos. "Estoy decepcionado, [...] pero voy a poder verlo", dijo Biden al conocer la noticia sobre su par chino, publicó el portal Sputnik.

“En diferentes momentos del G20 ha habido algunos presidentes o primeros ministros que, por cualquier motivo, han optado por no asistir. Pero ese país y su posición la refleja quien sea el representante en esa ocasión”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, según la agencia india ANI, para minimizar la ausencia de estos dos gigantes.

La agenda argentina: discutir la arquitectura financiera global

Fernández partió ya este jueves en el inicio de un periplo internacional que incluirá Nueva Delhi, Chile, Cuba y Estados Unidos. Allí, participará en la primera sesión llamada “una tierra”, en donde hará referencia a los desafíos ambientales, como los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y la contaminación, así como a problemas centrales de la agenda global, incluyendo la inseguridad alimentaria y energética, indicaron fuentes oficiales.

En la segunda sesión, "Una familia", Fernández pondrá el foco en el desarrollo sostenible y los avances y desafíos pendientes en materia de derechos humanos e igualdad de género. Ante sus pares del G20, Fernández insistirá además con su planteo de discutir la arquitectura financiera global, luego de que la Casa Blanca informara en los últimos días que el propio presidente Biden abogará por reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para que ayuden mejor a los países en desarrollo.

Además, el mandatario, hasta el momento, tiene confirmadas reuniones bilaterales con los presidentes de la República de Corea, Yoon Suk Yeol; de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y con la primera ministra de la República Popular de Bangladesh, Sheikh Hasina.

Volvió Lula, volvió Brasil

El mandatario brasileño apuesta cada espacio que tiene en el ámbito internacional para llevar los temas que lo inquietan tanto a nivel nacional como internacional. Según un documento de Itamaraty al que El Destape tuvo acceso, sus principales líneas de debate serán: inclusión social y combate al hambre, pobreza y desigualdad. Promoción del desarrollo sustentable en sus dimensiones económicas, social y ambiental y la promoción efectiva de la reforma de las instituciones de gobernanza global, que refleje la geopolítica del presente. Con esa agenda, el mandatario apuesta a marcar los lineamientos de la presidencia del grupo que asumirá desde el 1 de diciembre de este año. Itamaraty comunicó que su gestión incluirá una centena de reuniones ministeriales, más de 50 reunioines de viceministxs y altosfuncionarixs, además de una decena de actividades paralelos, académicos, empresariales y gubernamentales.

El encuentro en Brasil se llevará a cabo en Río de Janeiro, el 18 y 19 de diciembre. Su intención allí, además, es discutir políticas públicas, la coordinación e integración de políticas financieras.