G20: Fuerte cruce del presidente chino con el premier de Canadá

Ambos se encontraron en privado al margen de la cumbre del G20, en Indonesia, por primera vez después de tres años. Xi se mostró molesto por una filtración a la prensa.

Los mandatarios de China y Canadá tuvieron un fuerte cruce en el marco de la cumbre del G20, que se llevó adelante en la isla de Bali, en Indonesia. El diálogo se supo por un video que se viralizó en las redes sociales en el que se puede ver a Xi Jinping abordar a Justin Trudeau en el medio de un salón, mientras pasan personas a su alrededor. Mientras el dirigente chino sostiene una sonrisa, le recrimina a su par el hecho de que se haya filtrado un diálogo que mantuvieron en privado.

“Si todo lo que discutimos en privado, luego se filtra a los diarios, eso no es apropiado”, le dijo Xi a su par canadiense, a través de un traductor, al tiempo que le señaló que “esa no es la forma en la que se planteó la conversación”. Trudeau, que lo miraba y prestaba atención a la traducción del intérprete, le respondió: “En Canadá creemos en el diálogo abierto y franco. Espero que eso sea lo que sigamos teniendo para continuar el trabajo de construcción de manera conjunta, pero habrá cosas en las que no estemos de acuerdo”.

“Creemos las condiciones primero”, le retrucó Xi al interrumpirlo. Se dieron la mano y se retiraron cada uno para lugares diferentes.

Según señalaron diversos medios de comunicación, en la reunión que mantuvieron en privado, Trudeau le planteó a su par chino “serias preocupaciones” por una presunta interferencia china en los asuntos internos de Canadá. La agencia Reuters, vaticinó que esa “interferencia” sería una referencia a un informe de Global News, del 7 de noviembre, en el que citó a funcionarios de inteligencia diciendo que sospechaban que China se entrometió en las elecciones del 2019.

Además, un empleado de Hydro-Quebec, el mayor productor de electricidad de Canadá, fue arrestado y acusado por la Policía el lunes por acusaciones de intentar robar secretos comerciales para China.

El encuentro entre ambos mandatarios no había sido confirmado inmediatamente por la embajada china en Indonesia, aunque ahora ya se conoce que sí sucedió. Allí, también discutieron sobre la invasión rusa a Ucrania, Corea del Norte y la importancia de la cumbre de Montreal sobre biodiversidad (COP15), que se realizará entre el 7 y el 19 de diciembre.

Las tensiones entre Canadá y China comenzaron con la detención de gerente ejecutivo de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, en 2018, por orden de Estados Unidos y el posterior arresto por parte de Beijing de los canadienses Michael Spavor y Michaal Kovrig por cargos de espionaje. Fueron liberados el año pasado después de que Meng llegara a un acuerdo con Estados Unidos. Tras ese desencuentro, Ottawa prohibió el uso de los equipos 5G de Huawei en mayo y, a principios de este mes, ordenó a tres empresas chinas que se deshicieran de minerales pesados en Canadá.

Trudeau y Xi se reunieron por última vez en junio de 2019 al margen de otro G20 en Osaka, Japón. Se reunieron otras tres veces anteriormente, una vez en 2015 al margen del G20 en Turquía, y dos veces durante visitas oficiales a Beijing en 2016 y 2017.