El Barça jugará el partido de Champions contra el PSG en el estadio Lluís Companys

FOTO DE ARCHIVO: LaLiga - FC Barcelona - Real Madrid

ters) -El Barcelona jugará su esperado partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, con capacidad para 55.926 espectadores, el 1 de octubre, anunció el viernes el club español.

Acostumbrado a jugar en su emblemático Camp Nou, con capacidad para 100.000 espectadores, el Barça inició el domingo su campaña de LaLiga en casa contra el Valencia ante solo 6.000 aficionados en el Estadio Johan Cruyff, situado dentro de su complejo de entrenamiento de Sant Joan Despi.

Las reformas del Camp Nou llevan nueve meses de retraso y un concierto de Post Malone había dejado el césped del Lluís Companys en malas condiciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", dijo el Barça en un comunicado.

"El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

El Barça jugó en el Lluís Companys en las temporadas 2023-24 y 2024-25 mientras se llevaban a cabo las renovaciones en el Camp Nou.

La normativa de la UEFA establece que, en principio, los clubes deben jugar todos los partidos de la Liga de Campeones en el mismo estadio desde la fase de liga.

El Barça se impuso a domicilio al Newcastle United por 2-1 en su estreno en la Liga de Campeones el jueves, mientras que el PSG aplastó al Atalanta por 4-0 en el Parque de los Príncipes el miércoles.

Con información de Reuters