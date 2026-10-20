Francia vivió una noche de relativa calma tras los toques de queda

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Las principales urbes francesas permanecieron tranquilas durante las últimas horas bajo la estricta aplicación de toques de queda nocturnos dispuestos tras las escenas de caos que sacudieron al país el fin de semana. Conmocionado por los severos episodios de violencia urbana, el Gobierno nacional intensificó sus gestiones para transmitir tranquilidad a la ciudadanía, admitiendo deficiencias en los operativos de seguridad que habían dejado los centros de ciudades como París, Marsella y Lyon prácticamente desprotegidos frente a saqueos y disturbios.

Frente al cambio de dinámica en las calles, el primer ministro Sébastien Lecornu sostuvo a través de sus canales oficiales que "los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de anoche", advirtiendo al mismo tiempo que la restricción a la circulación podrá ampliarse "allí donde la situación lo requiera". Lecornu enfatizó la necesidad de extraer enseñanzas del colapso del fin de semana al declarar que "hubo cosas que salieron bien y otras que se estropearon", agregando tajante que "mi determinación de restablecer el orden es absoluta".

Las consecuencias del desborde de las protestas avanzan en los tribunales franceses. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, confirmó en declaraciones a la cadena CNews que 123 personas apresadas durante las jornadas de violencia se encuentran en prisión preventiva a la espera de sus correspondientes juicios. En una intervención televisiva complementaria, el funcionario ratificó que alrededor de 2.500 personas continuaban bajo detención sometidas a interrogatorios policiales.

El conflicto, originado en paros estudiantiles contra la degradación de la infraestructura educativa, derivó en un movimiento nacional de indignación alimentado por la pérdida del poder adquisitivo, la suba de los precios y las deficiencias en las prestaciones de salud y vivienda. Este clima convulsionado condiciona el escenario político e impacta de lleno en las tendencias para los comicios presidenciales proyectados para abril y mayo próximos, donde los candidatos de la extrema derecha y la extrema izquierda encabezan las encuestas de opinión.

Pese al respiro temporal que brindó la tregua nocturna a las exhaustas fuerzas de seguridad, la administración del presidente Emmanuel Macron enfrenta la amenaza inminente de nuevos incidentes para el fin de semana. El principal espacio gremial del sector universitario, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), lanzó un volante digital afirmando que "seguimos adelante", comprometiéndose a mantener la presión gubernamental para revertir la falta de presupuesto y la crisis del sistema de enseñanza.

A la movilización estudiantil se sumaron llamados dispersos de agrupaciones identificadas con los "chalecos amarillos", el movimiento surgido en 2018 que regresa a las rutas para protestar por la suba de los combustibles. No obstante, el alcance de las marchas pautadas para el sábado exhibe fracturas en el frente social, dado que las principales centrales obreras de Francia, entre ellas la poderosa CGT que suele encabezar los grandes paros nacionales, resolvieron no adherir a las convocatorias del fin de semana.

Con información de Reuters