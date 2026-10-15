Francia en alerta: el Gobierno advirtió sobre posibles disturbios y dijo que las protestas derivaron en "violencia urbana"

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, advirtió que las autoridades de su país temen el estallido de graves disturbios durante las jornadas de protesta convocadas para este fin de semana. El jefe de Estado señaló que la ola de manifestaciones que conmociona a distintas ciudades francesas ha dejado de responder a las características de un reclamo estudiantil tradicional para transformarse en "un movimiento de violencia urbana", en medio de un pronunciado malestar por la situación económica.

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El conflicto tiene como eje a estudiantes de secundaria que llevan semanas movilizados en reclamo de mejoras sustanciales en las condiciones educativas. No obstante, la tensión aumentará este sábado a partir de la convocatoria a cientos de marchas organizadas en todo el país con motivo de conmemorar el aniversario de las históricas protestas de los "chalecos amarillos", el movimiento social que paralizó a la nación europea durante 2019.

A pesar de la severidad del diagnóstico sobre los focos de violencia, Lecornu y los integrantes de su gabinete ratificaron que las demandas de fondo presentadas por los sectores juveniles son legítimas. La postura oficial busca diferenciar las urgencias de la comunidad educativa de los desbordes registrados en la vía pública durante las últimas jornadas.

Al analizar el contexto social que rodea las movilizaciones, el primer ministro enmarcó el conflicto dentro de un deterioro más amplio del escenario socioeconómico. "Nos encontramos en un clima de crisis permanente: guerras, inflación y problemas relacionados con el poder adquisitivo", declaró Lecornu ante la prensa, reflejando la preocupación del Palacio del Elíseo por el impacto que el aumento del costo de vida genera en la estabilidad política de Francia.

Con información de Reuters