Francia evacúa a 525 personas tras un nuevo incendio en bosques del suroeste

Las llamas envuelven los árboles mientras un incendio arde en Luglon, Francia

Las autoridades francesas evacuaron a 525 habitantes después ‌de que se ‌declarara un incendio en pinares de la región de Las Landas, en el suroeste del país, cerca de una zona ya devastada por grandes incendios este verano.

El incendio, que arrasó 1.100 ​hectáreas desde ⁠que comenzó el jueves, avanzó hasta ‌situarse a 2 kilómetros del ⁠centro de la localidad ⁠de Luglon, dijo el viernes a periodistas el responsable regional Gilles Clavreul.

"La situación es ⁠desfavorable", afirmó, y añadió que ​500 bomberos combatían las llamas ‌con la ayuda de ‌seis aeronaves enviadas a la zona.

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La ⁠policía puso a salvo a 525 personas de la localidad, mientras permanecían cortadas las conexiones por carretera ​hacia el ‌norte y el sur.

Luglon se encuentra unos 100 kilómetros al sureste de la zona turística de la bahía de Arcachón, donde dos ⁠grandes incendios devastaron más de 50.000 hectáreas y provocaron la evacuación de hasta 220.000 personas a finales de julio.

La zona había soportado varias olas de calor este verano y se esperaba que las temperaturas ‌alcanzaran los 36 grados Celsius durante la tarde del viernes, en una temporada de incendios sin precedentes en Francia.

La superficie quemada hasta el momento superaba ya ‌la del anterior año récord, 2022. La región de Las Landas está cubierta de ‌bosques de ⁠pinos que se vuelven altamente inflamables cuando están secos.

Con información de Reuters