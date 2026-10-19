Trump arremetió contra Francia por los disturbios y exigió el cierre inmediato de sus fronteras

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a abordar la severa crisis política y social que sacude a Francia producto de las violentas protestas encabezadas por colectivos estudiantiles y chalecos amarillos. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado norteamericano insistió en que el origen de la inestabilidad institucional que golpea al gobierno de Emmanuel Macron responde de manera directa a los flujos migratorios sin control que atraviesan el continente europeo.

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Mediante un mensaje público de alto impacto diplomático, el mandatario estadounidense expresó enfáticamente que "los migrantes se han apoderado de Francia. ¡Deben cerrar la frontera, y rápido!", instando al Palacio del Elíseo a modificar de forma radical sus políticas de control fronterizo para detener las manifestaciones y saqueos que afectan a las principales capitales galas.

La declaración constituye la segunda toma de posición del líder republicano sobre el escenario francés en un lapso inferior a las 24 horas. Durante la tarde del domingo, Trump se había pronunciado en términos similares al sostener que los fenómenos migratorios están "prendiendo fuego" al país europeo, vinculando el deterioro del orden público con el ingreso de población extranjera. El mandatario había aseverado que "la inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en sus corazones, ha destrozado a ese país que alguna vez fue grande", reclamando a las autoridades francesas la adopción de decisiones urgentes para contener la escalada antes de que la situación institucional resulte irreversible, manifestando en ese sentido: "¡Cierren sus fronteras y tomen el control antes de que sea demasiado tarde!".

Las duras expresiones de Trump agregan un componente de tensión internacional a la delicada coyuntura de Macron, cuyo Gabinete comenzó a oficializar la imposición de toques de queda nocturnos en ciudades como Lille, Douai, Wattignies y Denain tras registrarse un saldo de casi 2.400 detenidos y más de 500 agentes de seguridad heridos en todo el territorio francés.

El posicionamiento del mandatario estadounidense se alinea con la retórica de sectores de la extrema derecha francesa encabezados por Marine Le Pen, en momentos en que la administración norteamericana mantiene una firme postura de confrontación con los organismos multilaterales y los gobiernos europeos en materia de comercio, energía y seguridad internacional.

Con información de EuropaPress.