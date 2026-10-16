Macron pidió calma en Francia ante las protestas del fin de semana

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento generalizado a la calma con vistas a las manifestaciones programadas para este sábado en su país, encabezadas por la nueva movilización estudiantil prevista en París y en varias grandes ciudades. La escalada de tensión, enmarcada en el choque entre los sindicatos y el Gobierno por el sistema de enseñanza secundaria, ha puesto en jaque la seguridad pública, motivando la intervención directa del jefe de Estado al término del Consejo Europeo.

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Durante su comparecencia final en el cierre de la cumbre en la capital belga, Macron enfatizó que "el derecho a manifestarse es plenamente respetado pero debe ir acompañado del respeto a las personas y a la propiedad. Por eso hago un llamamiento a la calma y al respeto: hay que preservar estos derechos". Asimismo, el presidente argumentó que "el problema surge cuando están desorganizadas y hay elementos que solo buscan causar daños y generar desorden. Y eso es inaceptable", remarcando su apoyo irrestricto a la Policía y a la Gendarmería en medio de jornadas complejas para las fuerzas del orden que enfrentan situaciones de violencia extrema.

Las definiciones del mandatario respondieron además a las cuestionamientos vertidos por sectores de la oposición, cuyos dirigentes le achacaban una postura vacilante frente al desempeño del personal policial en los disturbios recientes. Ante estas críticas, Macron insistió en que "nadie se une a la Policía o a la Gendarmería para sufrir ataques como los que sufrieron, por ejemplo, hace unos días, por parte de personas que solo conocen la violencia y el desorden".

En paralelo a las declaraciones presidenciales, las autoridades de la capital francesa blindaron las áreas neurálgicas del poder político. El prefecto de la Policía de París, Patrice Faure, resolvió prohibir las manifestaciones en distintas zonas estratégicas, abarcando los alrededores del Palacio del Elíseo, la sede de gobierno en Matignon y la emblemática avenida de los Campos Elíseos.

La medida restrictiva regirá durante la jornada de movilización, la cual aglutina a sectores de los chalecos amarillos, colectivos universitarios, alumnos de nivel secundario y agrupaciones sindicales. Según lo informado por la Prefectura de Policía, quedará estrictamente prohibida la realización de concentraciones, marchas y procesiones que no cuenten con la debida autorización oficial.

Con información de EuropaPress.