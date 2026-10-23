El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó de manera categórica el "tiroteo racista" registrado en las afueras de la capital francesa, que se cobró la vida de un adulto de origen africano y dejó un saldo de cinco personas heridas, tres de ellas en estado de gravedad, entre las que figura una niña de 12 años. Tras trasladarse de urgencia al departamento de Yvelines para brindar contención a las familias de las víctimas, el jefe de Estado catalogó el episodio como un "punto de inflexión" para la historia reciente de la nación, remarcando que si bien el país ha atravesado múltiples ataques terroristas en la última década, "es la primera vez que se ataca a personas por el color de su piel".

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Durante su mensaje a la población, el mandatario lamentó de forma profunda el enrarecido clima de conflictividad e inestabilidad social que envuelve a Francia producto de las continuas manifestaciones de estudiantes, gremios laborales y "chalecos amarillos", advirtiendo que esta dinámica terminó por exacerbar la "estigmatización" sobre las comunidades minoritarias. En sus declaraciones, Macron describió con crudeza la conducta del agresor al señalar que "perdonó la vida a la gente por el color de su piel", para luego elevar una enfática apelación a la ciudadanía con el fin de no "caer en la trampa de la confrontación", proclamando que "la república es una e indivisible" y pidiendo: "Que nada nos divida".

En el plano policial y judicial, las fuentes oficiales confirmaron que el sospechoso de la balacera fue identificado como Kévin T., un ciudadano de nacionalidad francesa de 39 años que poseía antecedentes en los registros policiales comunes pero que no figuraba en las bases de datos sobre extremistas ni individuos radicalizados del Estado.

Pese a la falta de fichaje previo en la inteligencia estatal, la Fiscalía Nacional Antiterrorista emitió un comunicado oficial anunciando el inicio de una investigación penal formal bajo la carátula de "homicidio en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia de que los actos se cometieron por pertenencia real o supuesta a una presunta raza, etnia, nación o religión específica". La gravedad institucional del atentado suma máxima presión a un esquema de seguridad interna debilitado por el despliegue de toques de queda y el resguardo de zonas comerciales clave ante la proximidad de nuevas movilizaciones fijadas para el fin de semana.

Con información de EuropaPress.