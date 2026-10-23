Los estudiantes franceses confirmaron las protestas del sábado tras rechazar las promesas de Macron

Los representantes de las organizaciones de estudiantes secundarios franceses confirmaron que mantendrán las movilizaciones convocadas para este sábado en todo el país, tras rechazar las propuestas que les presentó el presidente Emmanuel Macron en una reunión mantenida para desactivar el conflicto educativo. Para las agrupaciones juveniles, las promesas de reforma del sistema de educación secundaria formuladas por el mandatario resultan insuficientes frente a su reclamo central: la abolición total del sistema "Parcoursoup", la compleja plataforma de acceso a la educación superior que ha saturado al cuerpo docente.

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Tras el encuentro con el jefe de Estado, los voceros estudiantiles cuestionaron el alcance de la contrapropuesta oficial. El presidente de la asociación Renouveau Lycéen, Nathanael Combary, sostuvo que "la movilización constante" representa "la única manera de lograr un progreso concreto", en coincidencia con el responsable de la Unión Sindical de Estudiantes de Secundaria, Ryad Rani, quien criticó la postura del Ejecutivo al señalar ante los medios que "nosotros hablamos de la derogación del Parcoursup, y él responde con una reforma total. Grandes promesas, palabras vacías".

La ratificación de las marchas estudiantiles se sumará a la jornada de protestas programada por el movimiento de los "chalecos amarillos" en rechazo al aumento del coste de la vida, en un contexto de máxima alerta dispuesto por las autoridades para evitar que se repitan los graves disturbios del pasado fin de semana. La tensión se incrementó luego de que Macron ratificara su intención de "prohibir las manifestaciones organizadas por individuos 'ilegítimos'", una categoría rechazada por la oposición que denuncia la ausencia de ese concepto en el marco legal vigente.

En respuesta a la postura del Ejecutivo, siete partidos políticos de la izquierda francesa, entre los que se cuentan La Francia Insumisa, los Verdes, el Partido Socialista y el Partido Comunista, presentaron este viernes un recurso ante el Consejo de Estado. La acción judicial busca impugnar los anuncios del mandatario dirigidos a restringir las protestas que no cuenten con la convocatoria formal de las centrales sindicales.

Con información de EuropaPress.