Los "chalecos amarillos" convocaron a una nueva marcha masiva contra Macron para el 24 de octubre

El colectivo social de los "chalecos amarillos" confirmó la organización de una nueva jornada de protesta masiva en toda Francia para el próximo sábado, 24 de octubre. Denominada por sus coordinadores como el "segundo acto" del estallido social iniciado el fin de semana, la convocatoria volverá a centrar sus reclamos en el vertiginoso aumento del costo de la vida y exigirá de forma explícita la renuncia inmediata del presidente del país, Emmanuel Macron.

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A través de un comunicado emitido en respuesta al último mensaje brindado por el jefe de Estado, en el cual el mandatario atribuyó los disturbios a sectores de la extrema izquierda, los organizadores manifestaron que "Macron habla de ira y vergüenza. Compartimos ese sentimiento: rabia por pagar precios cada vez más altos por la gasolina, los alimentos y el alquiler, y vergüenza de un presidente que prometió en 2020 recibir a los 'chalecos amarillos' en el Elíseo y nunca lo hizo".

Frente a la versión oficial de los acontecimientos, la agrupación sindical y social responsabilizó de forma directa a la actuación de las fuerzas de seguridad por los incidentes registrados en las calles, denunciando la existencia de "violencia desenfrenada" contra los manifestantes y recordando las mutilaciones sufridas por jóvenes tras el impacto de proyectiles y granadas de conmoción. En ese sentido, la dirigencia condenó el accionar del Estado al señalar que "su apoyo va dirigido a las fuerzas del orden, pero el nuestro se dirige a los heridos" y agregaron: "La Policía mutila, los pesticidas matan, la destrucción de los servicios públicos mata y la concentración de la riqueza mata. Cada día que pasa representa un acto de violencia mayor que cualquier revuelta".

Para la jornada del 24 de octubre, el colectivo difundió un mapa organizativo con un total provisional de 84 manifestaciones acordadas en distintas ciudades del territorio francés, además de ocho concentraciones puntuales previstas en rotondas y plazas estratégicas. Los organizadores concluyeron su pronunciamiento advirtiendo que "el pueblo francés merece ser finalmente tomado en cuenta, escuchado y atendido", antes de remarcar que no tienen intención alguna de despejar la vía pública y definir la protesta del sábado como el prolegómeno directo de la huelga general pautada para el 5 de noviembre.

La escalada de tensión social promete intensificarse en los días previos a la marcha del sábado debido a la confluencia con los movimientos juveniles y universitarios. La Coordinación Nacional de Escuelas Secundarias, que articula a representantes de 27 ciudades, declaró su respaldo a la marcha de los "chalecos amarillos" y convocó formalmente a los estudiantes de nivel secundario a ganar las calles el próximo jueves.

A su vez, la CGT Interfacultades se sumó al llamado de los estudiantes de secundaria fijando para ese mismo jueves una jornada nacional de manifestaciones en los campus y la vía pública, aunque mantuvo en reserva su adhesión formal a la marcha del sábado. Por su parte, la Unión de Estudiantes ratificó que "permanecerá movilizada hasta obtener compromisos concretos", instando al alumnado a continuar la organización en las universidades para sostener el reclamo contra la política económica de Macron.

Con información de EuropaPress.