La Justicia de Brasil anuló los pasaportes de Flávio Bolsonaro por no entregarlos a la Policía

La Justicia de Brasil anuló los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro luego de que el dirigente opositor incumpliera el plazo fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar su documentación de viaje a la Policía Federal. La medida dispuesta por el máximo tribunal se concretó en medio de la incertidumbre en torno a la localización del parlamentario, cuyo paradero se desconocía durante la jornada tras haber sido derrotado el pasado domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

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Fuentes informadas sobre el asunto confirmaron a la agencia Reuters que los pasaportes ya habían sido dejados sin efecto tras el vencimiento del término establecido por la magistratura. El propio legislador, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, había revelado el lunes que la fuerza policial le requirió la entrega de sus documentos en cumplimiento de un fallo emitido por el magistrado del STF Alexandre de Moraes.

La medida cautelar dictada por el Supremo Tribunal Federal se enmarca en una investigación penal iniciada contra el congresista por presunto blanqueo de capitales, acusación que el parlamentario niega categóricamente haber cometido. Pese a que el propio Flávio Bolsonaro hizo pública la intimación judicial el día anterior a través de sus canales oficiales, el vencimiento del plazo fijado por el magistrado de la causa concluyó sin la entrega de la documentación requerida.

Tras la ratificación de la anulación de sus pasaportes, la Policía Federal no obtuvo la entrega voluntaria de los documentos por parte del senador opositor, al tiempo que se mantenía la incógnita sobre el lugar donde se encontraba el dirigente durante el transcurso del martes.

Con información de Reuters