Feijóo prometió ayuda a los jóvenes en vivienda y empleo de cara a las elecciones en España

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ofreció este viernes su "palabra" a los jóvenes de que los ayudará a "conseguir una vivienda, un empleo de calidad y un salario digno", al tiempo que prometió poner una futura gestión de gobierno al servicio de las necesidades del sector. Las definiciones del dirigente opositor se produjeron en el marco de la preparación para las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre en España.

{{{htmlAmp}}}

"La izquierda le ha fallado a los jóvenes", sentenció el líder de la oposición a través de una publicación en su cuenta de la red social X tras encabezar un acto con la Junta Directiva Nacional de Nuevas Generaciones (NNGG), la organización juvenil de la agrupación conservadora, en el que estuvo acompañado por el titular del espacio, Ignacio Dancausa. Frente a su propio diagnóstico sobre la situación política actual, Feijóo remarcó de manera enfática: "Yo no lo voy a hacer".

Durante la jornada partidaria, el titular del PP se refirió a las nuevas generaciones como "la España que viene" y apeló de manera directa al compromiso de la militancia de su partido. En ese sentido, solicitó formalmente a la dirigencia de NNGG "su implicación" activa en la campaña electoral para encarar el proceso decisorio hacia los comicios legislativos de noviembre.

Con información de EuropaPress.