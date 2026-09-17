La detención fue confirmada por el presidente del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en X.

El FBI detuvo en Vietnam a Emylee Thai, una empresaria de Texas prófuga desde 2022 acusada de liderar una estafa por 142 millones de dólares contra el programa Medicare. La acusada realizaba pruebas genéticas innecesarias y pagaba sobornos antes de huir en un avión privado con identidad falsa.

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La empresaria, también identificada como Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai, se ocultaba en Vietnam al menos desde 2023. Ahora, el FBI trabaja junto con autoridades internacionales para lograr su regreso a Estados Unidos.

¿Cómo fue el operativo del FBI para capturar a la empresaria prófuga en Vietnam?

La detención fue confirmada por el presidente del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en X. “Perseguiremos a estos defraudadores en cada rincón del planeta”, afirmó al describir la búsqueda de sospechosos vinculados con fraudes contra programas sanitarios.

Thai estaba prófuga desde 2022 y es la sexta persona de la lista de defraudadores más buscados del FBI que fue detenida desde la creación de ese registro. Según la causa, la mujer contrató a intermediarios para que enviaran a su laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare.

A cambio, según la investigación, les pagaba una parte de los reembolsos que obtenía del programa. El laboratorio habría facturado alrededor de 142 millones de dólares y Medicare habría pagado cerca de 95 millones de dólares.

¿De qué se la acusa a Emylee Thai y cómo funcionaba la estafa millonaria al Medicare?

El 11 de julio de 2022, la empresaria fue acusada formalmente de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y pagar y recibir sobornos en el sector de la salud, así como de pago de sobornos en relación con un programa federal de atención médica.

Sin embargo, las acusaciones no implican una condena y se resolverán durante el proceso judicial. Thai quedó en libertad bajo fianza tras su detención inicial, con la obligación de usar un dispositivo de monitoreo para ubicarla. Y el 8 de diciembre de 2022, el aparato había dejado de funcionar. Al día siguiente, un juez federal emitió una orden de arresto después de que las autoridades no lograran encontrarla.

Según la investigación, salió de Estados Unidos en un avión privado con destino a Vietnam y bajo una identidad falsa. El 6 de julio de 2023, un tribunal federal del Distrito Sur de Texas emitió una segunda orden de arresto, esta vez por presunta destrucción y alteración de registros en una investigación federal. El FBI llegó a ofrecer una recompensa de hasta 150 mil dólares por información que condujera a su arresto y condena.