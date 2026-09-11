El FBI desencadenó una investigación en el municipio bonaerense de Quilmes tras detectar conversaciones de un adolescente de 15 años con Chat GPT en las que planificaba un ataque armado contra sus compañeros de la escuela.

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Todo comenzó el 19 de agosto, cuando el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina envió un reporte a las autoridades locales. Allí advertía sobre un usuario que había mantenido conversaciones con la IA en las que manifestaba su intención de matar a los compañeros en una masacre escolar.

Según la investigación, el adolescente había previsto llevar adelante el ataque en el 2027, aunque también habría expresado la posibilidad de adelantarlo. También había mostrado interés en adquirir ropa y equipamiento de características tácticas.

A partir de ello, detectives de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal realizaron tareas de inteligencia digital y de campo que permitieron identificar al sospechoso y ubicar su domicilio en Quilmes.

El allanamiento a la vivienda en Quilmes

El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes Walter Bruno recibió la información y solicitó medidas judiciales. La jueza Miriam Susana Alcolcel, del Juzgado de Garantías del Joven N°1, autorizó el allanamiento de la vivienda del menor.

En el procedimiento los agentes secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, dos pasamontañas, uno de ellos con diseño de calavera, y gafas de protección táctica negras.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para su peritaje. Hasta el momento no se informó el hallazgo de armas de fuego ni de municiones en el procedimiento.

La causa quedó bajo la carátula de “intimidación pública”

El adolescente y sus padres fueron citados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil para prestar declaración. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y continúa bajo investigación. Se intenta determinar el alcance de la planificación del chico y si existían otros elementos en el supuesto plan.

Este caso puso en evidencia cómo actúan las herramientas de inteligencia artificial en situaciones de riesgo y cómo pueden evitar tragedias frente a la posibilidad de detectar de manera anticipada amenazas en entornos digitales.

La investigación busca ahora establecer hasta dónde había avanzado la planificación del adolescente de Quilmes y qué grado de concreción tenían sus intenciones. Por tratarse de un menor de edad, las autoridades judiciales y de seguridad argentinas tomaron la determinación de preservar su identidad.