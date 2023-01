Chile avanza en la extradición de Facundo Jones Huala

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, destacó que el gobierno chileno buscará que "cumpla la condena que corresponde". El alerta azul de Interpol no incluye un pedido de detención, con lo cual se activarían en las próximas horas otros trámites legales.

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, confirmó que su país hará todos los trámites correspondientes para lograr la extradición inmediata de Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fue detenido esta mañana en la localidad de El Bolsón. "Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde", puntualizó el funcionario chileno desde en Congreso. La justicia de ese país lo había condenado a nueve años de prisión por "ataques incendiarios y porte de armas", pero Jones Huala luego se profugó cuando un tribunal de apelaciones dispuso su libertad condicional.

Jones Huala tenía vigente una alerta azul de Interpol en el marco de esa causa, que apuntaba a que se brindara información "sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal" porque estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022. La detención de este lunes se concretó tras una investigación de varios meses de la fuerza de seguridad rionegrina, aunque técnicamente el alerta de interpol no reclama su captura.

"Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, obviamente, corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público y el Gobierno va a estar atento, porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso", reaccionó sobre lo sucedido Monsalve en un contacto con la prensa desde el Congreso. Y agregó: "Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde".

Más temprano, el Gobierno de Río Negro había informado que el Juzgado Federal de Bariloche estaba en comunicaciones con el Juzgado de origen, Chile, para que "en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición".

En la misma sintonía, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, anticipó que el líder de la RAM podría quedar en libertad si Chile no efectivizaba el pedido por la extradición, dado que los delitos por los que se lo acusan al activista, no requieren de prisión preventiva. "Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios pero para sostener la detención necesitamos que Chile pida la extradición", sostuvo la funcionaria, en diálogo con el sitio Río Negro, y reiteró que Jones Huala: "No tiene pedido de captura internacional, para eso Chile debe elevar el nivel de alerta de azul (como es actualmente) a rojo y solicitar la extradición".

De acuerdo a NA, el Gobierno argentino pedirá en las próximas horas que se cambie el color del alerta, a través de una nota remitida a la Embajada de Chile, para que Jones Huala quede detenido de forma preventiva hasta que se formalice el pedido de extradición.

Jones Huala estuvo preso desde 2018 en la cárcel chilena de Temuco, ubicada a 613 kilómetros de Santiago, y desde entonces se sucedieron diversas protestas para exigir su liberación. El año pasado, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo presentado por su defensa, tras lo cual dispuso su libertad condicional. Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó nuevamente su detención, la cual no se hizo efectiva debido a que Jones se encontraba prófugo.

Con información de Télam