Exprofesor de Cambridge, protagonista de escándalo de plagio, es hallado muerto, según medios británicos

​Jason Arday, un exprofesor de la Universidad de Cambridge que ‌se vio ‌envuelto en un escándalo de plagio, ha sido hallado muerto, según informaron el viernes los medios británicos.

Arday había dimitido a principios de este mes de ​su cargo ⁠de profesor de sociología de ‌la educación tras las ⁠acusaciones, que habían ⁠sacudido el mundo académico. Era el profesor negro más joven de la ⁠universidad.

El servicio de ambulancias ​lo encontró inconsciente en ‌una vivienda de ‌Battersea, al sur de Londres.

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"Lamentablemente, ⁠un hombre de 41 años fue declarado fallecido en el lugar de los hechos. ​Se ha ‌informado a sus familiares, que están recibiendo apoyo de los agentes", indicó la Policía Metropolitana en un ⁠comunicado enviado a Reuters.

El comunicado no reveló el nombre del hombre, siguiendo la práctica habitual del cuerpo.

Los periódicos The Telegraph y The Times, así como Sky News, relacionaron ‌el comunicado con Arday.

"Por el momento, su fallecimiento se considera inesperado, pero no se cree que sea sospechoso. El caso está siendo ‌investigado por agentes de la Unidad de Mando Central Sur de ‌la Policía ⁠Metropolitana. Se preparará un expediente para el forense", ​afirmó la policía.

Con información de Reuters