Logran desencallar el carguero atascado en el canal de Suez pero todavía no se normaliza el tráfico El carguero Ever Given estaba trabado en el canal de Suez desde el martes pasado. El buque mide 400 metros de largo y pesa 220 mil toneladas.

29 de marzo, 2021 | 08.29 El buque portacontenedores Ever Given, atascado desde el pasado martes en el canal de Suez en Egipto, pudo ser desencallado pero todavía se desconoce cuándo podrá ser abierto el paso para el tráfico marítimo que espera hace una semana poder atravesar el canal. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? MÁS INFO Egipto Canal de Suez: llegan remolcadores para descargar el Ever Given El supercarguero perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, se dirigía de China a Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas. Según la empresa Gulf Agency Company (GAC) que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones están a la espera del desbloqueo del canal en el Gran Largo Amargo, y no menos de 300 barcos hacen cola en los accesos a la vía marítima. Pérdidas millonarias por el atasco en el canal de Suez Analistas de la aseguradora alemana Allianz estimaron que el comercio mundial podría sufrir pérdidas de hasta 230.000 millones de dólares desde principios de año, especialmente tras el bloqueo del canal de Suez provocado por el encallamiento del carguero Ever Given el 23 de marzo. Según los especialistas, cada día de inmovilización del canal de Suez podría costar al comercio global entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. La empresa alemana recuerda que esta vía navegable es la principal puerta de entrada para el movimiento de mercancías entre Europa y Asia y que por ella pasaron en 2019 más de 19.000 barcos con unos 1.250 millones de toneladas de carga, lo que representa alrededor del 13 % del comercio mundial. En particular, los analistas señalan que este incidente probablemente dará lugar a retrasos en el envío de artículos cotidianos para consumidores de todo el mundo. "Interrupciones en la cadena de suministro desde principios de año (escasez de contenedores, semiconductores, etc.) podrían costar un crecimiento real del comercio de -1,4 puntos porcentuales, o aproximadamente 230.000 de dólares, de impacto directo, además de la inmovilización del canal de Suez", reza el informe. Según la empresa, sus cálculos actuales se basan en un escenario en el que el buque solo bloquearía la vía navegable durante una semana. "Interrupciones en la cadena de suministro desde principios de año (escasez de contenedores, semiconductores, etc.) podrían costar un crecimiento real del comercio de -1,4 puntos porcentuales, o aproximadamente 230.000 de dólares, de impacto directo, además de la inmovilización del canal de Suez", reza el informe. Según la empresa, sus cálculos actuales se basan en un escenario en el que el buque solo bloquearía la vía navegable durante una semana. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►