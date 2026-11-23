Durante un recital este domingo por la noche, más de 12.000 personas tuvieron que evacuar el Co-op Live Arena en Manchester, Inglaterra, tras la detección de una sustancia tóxica que provocó descomposturas instantáneas entre los asistentes. Varios testigos afirmaron haber oído una explosión a mitad del evento y que, de repente, cientos de personas comenzaron a toser y a escupir sangre, mientras la policía de Greater Manchester (GMP) busca determinar qué era la sustancia y de dónde procedía.

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El hecho ocurrió alrededor de las 22.30, casi al final del concierto del rapero estadounidense Don Toliver. Los fans describieron un "olor horrible" y a gente "gritando" y "tosiendo sangre". Una mujer tuvo que ser llevada de urgencia al hospital regional para recibir tratamiento, mientras que otras 88 personas fueron evaluadas por paramédicos por "síntomas oculares y respiratorios", tal como reportó el parte médico.

De acuerdo al comunicado oficial de la policía de Greater Manchester (GMP), los detectives "continúan esforzándose en determinar qué era la sustancia y de dónde procedía", a la par que se realizan más pruebas a los objetos encontrados en el lugar. Según advirtieron, todavía no hubo arrestos y se desconoce si hubo algún delito cometido en relación con este incidente".

Al principio se consideró la posibilidad de que fuera algún tipo de gas lacrimógeno, opción que fue descartada a partir de los síntomas que se revelaron. Las 88 personas hospitalizadas fueron sometidas a una "descontaminación en seco en el lugar de los hechos" y fueron alojadas en el estadio Etihad, ubicado cerca del lugar.

Las reacciones y testimonios alrededor del incidente

Se calcula que alrededor de 12.000 personas fueron evacuadas. Un aficionado relató "escenas angustiosas" en las que la gente se "ahogaba y tosía" al salir del recinto. Algunos fans incluso se quejaron de la seguridad y de la falta de controles en la entrada al concierto.

Un grupo de amigos que se encontraba en medio del pogo cuando se liberó la sustancia, dijo a la prensa que "escucharon un estallido" y que, de repente, "todo el mundo tosía" y salía corriendo.

"La gente no respiraba, tenía arcadas, jadeaba en busca de aire. Fue bastante traumático", afirmó Molly, una espectadora de 19 años que estaba en ese mismo grupo. "Veíamos a gente en sillas de ruedas cubiertas con papel de aluminio y nadie en el recinto sabía lo que estaba pasando", agregó.

Molly, a la izquierda, junto a los amigos con los que tuvo que evacuar el concierto en Manchester.

Otro joven de 22 años explicó que, cuando inhaló "ese olor extraño", sintió que le quedaba "un sabor raro" en la boca. "No me sentaba bien. Me dio una tos constante y me picaban los ojos", describió al olor que irradió el espacio.