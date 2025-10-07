Las bolsas europeas se estabilizan: salud e industria caen, energía y lujo suben

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

ers) -Las bolsas europeas se mantenían planas el martes mientras las pérdidas de los valores industriales y sanitarios contrarrestaban las ganancias de los pesos pesados del sector energético y del lujo, al tiempo que las bolsas francesas se estabilizaban un día después de verse sacudidas por la agitación política.

El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía en 570,2 puntos a las 0713 GMT. Las acciones francesas también se mantenían estables tras la fuerte caída del lunes a raíz de la repentina dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu.

El primer ministro saliente iniciará el martes dos días de conversaciones de última hora con miembros de varios partidos.

Los grandes valores del sector sanitario caían un 0,6%: la alemana Bayer y la danesa Novo Nordisk bajaban un 2% cada una.

Las principales empresas de defensa, como Rheinmetall y BAE Systems perdían alrededor de un 1% cada una, arrastrando al índice principal a la baja.

El sector del petróleo y el gas se vio impulsado por la subida del 1,9% de Shell , después de que la empresa energética anunciara una mayor producción de gas natural licuado y mejores resultados comerciales en el sector del gas durante el tercer trimestre.

Morgan Stanley elevó su recomendación de los gigantes del lujo LVMH y Kering de "igual ponderación" a "sobreponderar", con lo que sus acciones subían un 1,8% y un 2,2%, respectivamente.

B&M caía cerca de un 15% después de que el minorista de descuento pronosticara un desplome del 28% en los beneficios brutos de explotación del primer semestre y un menor beneficio anual.

Con información de Reuters