Trump dice que tomará Groenlandia "de una forma u otra" y amenazó a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo que Estados Unidos adquirirá Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, "de una forma u otra". Además, aseguró que el régimen de los Ayatolás en Irán le pidió negociar luego de su amenaza de intervenir militarmente en el país de Medio Oriente, que atraviesa sus mayores protestas en décadas.

En cuanto a Groenlandia, Trump dijo, a bordo del Air Force One, que no estaba considerando un arrendamiento ni acuerdos a corto plazo, sino "adquirir" el territorio, según informó la agencia Xinhua en las últimas horas.

Al ser consultado sobre si eso perjudicaría a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el mandatario respondió: "Si afecta a la OTAN, y afecta a la OTAN, pero ya sabes, ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos".

Por su parte, los líderes de los principales partidos políticos de Groenlandia emitieron el pasado viernes una contundente declaración conjunta titulada "Estamos juntos como un pueblo", en la que rechazan las declaraciones de Trump sobre una posible adquisición de la isla.

Trump amenazó a Irán y dice que el régimen quiere negociar

En paralelo, Trump dijo que Estados Unidos podría reunirse con dirigentes iraníes y que estaba en contacto con la oposición, mientras sopesa una serie de respuestas contundentes, incluyendo opciones militares, ante la escalada ‍de disturbios que plantea uno de los mayores desafíos ⁠al Gobierno clerical desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump dijo que Irán llamó para negociar su programa nuclear, que Israel y Estados Unidos bombardearon en una guerra de 12 días en junio. Trump advirtió a los líderes iraníes de que Estados Unidos atacará si las fuerzas de seguridad abren fuego contra los manifestantes.

El presidente norteamericano se reunirá con altos asesores el martes para discutir las opciones para Irán, dijo un responsable estadounidense a Reuters el domingo. The Wall Street ‌Journal había informado de que las opciones incluían ataques militares, el uso de armas cibernéticas secretas, la ⁠ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda en internet a ⁠fuentes antigubernamentales.

"Los militares lo están estudiando, y estamos considerando algunas opciones contundentes", dijo Trump a los periodistas que viajaban en el Air Force One el domingo por la noche.

Por su parte, el Gobierno de Irán aseguró este lunes que "el canal de comunicación entre el ministro de Exteriores (Abbas Araqchi) y el representante especial de Trump (para Oriente Próximo, Steve Witkoff) está abierto", dijo el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", dijo Baqaei, quien insistió en que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación", según señaló la cadena de televisión pública iraní, IRIB.